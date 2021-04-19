'Cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu có màn comeback 'triệu view' cực sốc, fan than thở 'ấn muốn bay cả nút tim'

Sao Việt 19/04/2021 14:34

Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu gây sốt mạng xã hội với hàng loạt bản cover các ca khúc đình đám. Mới đây, cô khoe thành tích sau 24h "comeback" đã thu về hơn 3,5 triệu view.

Được biết đến với giọng ca cao vút, trong trẻo, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu gây sốt cộng đồng mạng với hàng loạt ca khúc đình đám một thời như "Dằm trong tim", "Quên cách yêu", "Cún yêu"...

Mới đây cô lại tiếp tục "gây bão" cộng đồng yêu nhạc bằng loạt video cover các bài nhạc Trung trên nền tảng TikTok. 

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Tài khoản TikTok của cô nàng thu hút hơn 216.000 lượt theo dõi - Ảnh: FB

Loạt video cover nhạc Trung các ca khúc nổi tiếng như "Tay trái chỉ trăng", hay mới đây nhất là "Thời không sai lệch" nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Đặc biệt với ca khúc "Thời không sai lệch", cô nàng "ẵm" ngay 3,5 triệu view chỉ sau 24h đăng tải. 

Để cảm ơn fan về sự ủng hộ lớn này, giọng ca sinh năm 1984 đã có những chia sẻ trên trang cá nhân và hứa hẹn nhiều bất ngờ sắp tới. 

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Lương Bích Hữu hào hứng 'khoe' thành tích trên trang cá nhân. Cô nàng ngỡ ngàng vì nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả - Ảnh chụp màn hình

Được mệnh danh là "cô gái Trung Hoa" nên không có gì ngạc nhiên khi cô nàng cover "cực mượt" các bản nhạc Trung. Để đáp lại tình yêu từ fan hâm mộ, cô nàng hứa hẹn sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện và thực hiện thêm nhiều bản cover khác trong thời gian tới. Lương Bích Hữu còn không quên khoe khéo nhan sắc đời thường trẻ trung, tươi tắn với làn da đẹp không tì vết. 

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Nhan sắc trẻ trung của cô gái Trung Hoa ở tuổi 36 - Ảnh: FB
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Fan của cô nàng ấn muốn 'bay cả nút thả tim' là đủ hiểu các video này hot tới mức nào - Ảnh chụp màn hình

Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự yêu mến đối với giọng hát của nữ ca sĩ và tiếp tục đón chờ những video tiếp theo của giọng ca sinh năm 1984.

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Từ khóa:   Lương Bích Hữu cô gái Trung Hoa cover TikTok

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