Dù có mức thu nhập đáng mơ ước với nghề hát ở vũ trường, thế nhưng nữ ca sĩ Mỹ Linh chỉ hát độ nửa năm rồi xin nghỉ. Lúc ấy, dân trong nghề từng "chửi nghèo còn sỹ, đói còn kén chọn".

Mới đây, diva Mỹ Linh chia sẻ loạt cảm xúc và hồi ức ngày cô mới vào nghề. Theo đó, thuở mới cầm mic, nữ ca sĩ bắt đầu đi hát quán xá, hát ở vũ trường. Với nghề "hát vũ trường", giọng ca Hương Ngọc Lan tiết lộ mức thu nhập rất cao: "Một tối đi "làm", người ta trả đến mấy chục đô la mà hát cả tuần là cũng nhiều lắm ấy, môt khoản thu nhập với một ca sỷ trẻ nghèo đi xe đạp đi hát như mình hồi ấy chắc là ước mơ của nhiều bạn". Mỹ Linh thuở mới vào nghề - Ảnh: FBNV Dù có mức thu nhập đáng mơ ước, thế nhưng nữ ca sĩ chỉ hát độ nửa năm rồi xin nghỉ. Lúc ấy, dân trong nghề từng "chửi nghèo còn sỹ, đói còn kén chọn". Nữ nghệ sĩ cho biết, cô "chẳng biết thanh minh thế nào". Theo Mỹ Linh, cô thấy mình không thuộc về ánh đèn buổi tối hát ở các vũ trường, thấy không có tương lai, chẳng muốn vùi đời trong các bài hát cũ kỹ mà vài năm sau chắc chẳng còn ai nhớ đến mình nữa. Vì thế, cô "mặc sự đời" để ở nhà thêm mấy tháng. Và quả đúng như dự báo của dân trong nghề, cô chia sẻ, sau thời gian đấy: "Đúng đói thật, chả có đồng nào, cũng ngại gặp mọi người lại nói ra nói vào nên chả gặp ai, chả chơi với ai mấy. Thời gian sau mình vác balo một mình đi tàu vào Nam tìm cơ hội. Lang thang hết phòng thu này sang chỗ khác, đến đâu cũng thấy mình bé nhỏ và khép nép...".

Từng có lúc cô bị dân trong nghề 'chửi nghèo còn sỹ, đói còn kén chọn' - Ảnh: FB Vào những năm 1997 - 2000, nữ diva bắt đầu gây ấn tượng mạnh với những thành công đầu tiên của Hà Nội đêm trở gió và nhạc phẩm Chị tôi trong bộ phim Người Hà Nội nổi tiếng. Thế nhưng, cảm xúc của nữ ca sĩ lại rất khác. "Nhiều người quan tâm mình thấy nhanh quá, lại choáng lần hai và cũng chán lần 2. Mình thích nhạc Soul, R&B. Hồi đó cứ lang thang ra Hàng Bài mua đĩa lậu về nghe. Lúc nào cũng nghĩ ước gì mình được hát nhạc như thế này. Duyên thế nào được tặng cái đĩa Thiên Đường về nghe thế là nghiện luôn. Bố mình cứ hỏi: "Mày nghe cái gì đấy, tắt đi, suốt ngày nghe không hiểu cái thể loại gì?".

Có lẽ cũng từ chiếc đĩa được tặng, mối duyên với ông xã Anh Quân bắt đầu từ đây. Lúc đó, cô ca sĩ trẻ chẳng hề biết người trên đĩa Thiên Đường lại là người tình định mệnh của mình. Cô chia sẻ: "Cái bìa đĩa có hai anh trai đẹp một đứng một ngồi. Mình ngắm ảnh thấy đề Anh Quân - Huy Tuấn nhưng không nói rõ ai là Quân và ai là Tuấn". Nhan sắc hiện tại của nữ ca sĩ - Ảnh: FB Nữ ca sĩ từng bộc bạch, khi biết tin hai nhạc sĩ Anh Quân và nhạc sĩ Huy Tuấn vừa chân ướt chân ráo về nước, Mỹ Linh cùng cô bạn thân là nhạc sĩ Kim Ngọc đã tìm cơ hội đến gặp cho bằng được. Vì yêu thích đĩa nhạc Thiên Đường, lại thêm tò mò về nhạc sĩ Anh Quân, thế là Mỹ Linh tự tìm hiểu và tìm cách tiếp cận anh. Lúc đầu, nữ diva chỉ muốn thử sức xem cô có hợp với dòng nhạc mới hay không? Thế nhưng, điều bất ngờ sau đó là mối duyên "trời định" của Mỹ Linh và nhạc sĩ. Gia đình Mỹ Linh - Anh Quân với 3 người con - Ảnh: FB Được biết, Mỹ Linh nên duyên với Anh Quân và có hai con chung là Trương Anh Duy và Trương Mỹ Anh. Bên cạnh đó, thời gian bên nhau, Mỹ Linh còn chăm sóc cho con riêng của chồng là Anna Trương (con của nhạc sĩ Anh Quân với một y tá người Đức). Được biết, con gái lớn nhà Mỹ Linh là kỹ sư âm thanh tại Mỹ và vừa đính hôn vài tháng trước, con trai thứ hai nữ ca sĩ theo học trường y ở Australia còn con gái út của cô cũng đang có ý định đi du học. Riêng về người chồng "định mệnh", từng có thời gian, diva chia sẻ với truyền thông về người bạn đời lý tưởng của mình: "Có Anh Quân có nghĩa là có được một người đàn ông của gia đình. Từ cái đèn bị cháy, con xe chưa thể chạy ra đường… bất cứ khi nào cần, anh ấy cũng sẽ luôn ở đấy".

Diva Mỹ Linh gây sốc với ngoại hình cách đây 30 năm Chỉ với 2 tấm ảnh cách đây gần 30 năm, diva Mỹ Linh đã khiến khán giả thảng thốt…

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