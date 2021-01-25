Diva Hồng Nhung khoe khoảnh khắc hạnh phúc mới nhất bên bạn trai ngoại quốc

Hậu trường 25/01/2021 14:17

Vừa qua, diva Hồng Nhung đăng tải những bức ảnh nghỉ dưỡng cuối tuần của mình. Trong ảnh, cô cười hạnh phúc trong vòng tay bạn trai ngoại quốc.

Nữ ca sĩ Hồng Nhung vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ấm áp: “Ngôi nhà bên hồ đầy tiếng chim hót, ngọt nào hương hoa của em Ly là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho đêm nhạc Trịnh nơi Đà lạt…”. Kèm với đó, nữ ca sĩ đăng tải một vài bức ảnh thể hiện tâm trạng bình yên cuối tuần. Đáng chú ý, một trong số đó là khoảnh khắc diva Hồng Nhung nở nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ trong vòng tay của bạn trai ngoại quốc Gerhard Heusch - là một kiến trúc sư người Đức.

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Hồng Nhung cười rạng rỡ bên cạnh bạn trai ngoại quốc - Ảnh: FBNV
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Nét thanh xuân của nữ ca sĩ được cư dân mạng bình luận 'như hoa đầu mùa' - Ảnh: FBNV

Được biết, sau ly hôn với người chồng thứ 2 là Kevin Gilmore vào năm 2018, nữ ca sĩ đã nuôi dưỡng cả 2 con gái Tôm và Tép. Cách đây không lâu, cô đã công khai chuyện tình mới của mình bên cạnh người tình mới.

Hồng Nhung chia sẻ, cô và Gerhard Heusch đến với nhau vì rất nhiều điểm tương đồng từ tích cách, sở thích, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid vừa qua đã khiến họ có cơ hội được gắn bó với nhau nhiều hơn khi nàng Bống “kẹt tại Mỹ”. Hơn thế nữa, diva Hồng Nhung còn cho biết, mối quan hệ giữa bạn trai hiện tại và 2 con gái riêng của cô rất tốt đẹp. Anh ấy hay dành thời gian để dạy dỗ và chia sẻ cùng các con, ngược lại 2 bé cũng cực kì quý mến Gerhard Heusch.

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Bạn trai ngoại quốc hiện tại rất yêu thương 2 bé Tôm và Tép - Ảnh: FBNV
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Và 2 bé Tôm - Tép cũng cực kỳ quý mến bạn trai mới của mẹ mình - Ảnh: FBNV

Như vậy, có thể thấy, sau khi lỡ 2 lần đò, cuộc sống hiện tại của diva Hồng Nhung đang bước sang trang mới với một chuỗi ngày hạnh phúc. Cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh chia sẻ cuộc sống cũng như công việc của mình một cách rất lạc quan, yêu đời.

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