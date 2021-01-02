Nhân dịp đầu năm, vợ của chồng cũ Hồng Nhung gửi lời yêu thương đến 2 bé Tôm và Tép

Hậu trường 02/01/2021 09:51

Khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng cũ Hồng Nhung, doanh nhân Thiri Thant Mon gửi lời chúc mừng năm mới đến hai bé Tôm và Tép.

Vượt qua nhiều sóng gió, chồng cũ của diva Hồng Nhung - Kevin Gilmore và vợ mới là doanh nhân Thiri Thant Mon đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Trên mạng xã hội, bà xã Kevin Gilmore dần thoải mải hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bên chồng con.

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Chồng cũ Hồng Nhung hạnh phúc sau khi tìm được bến đỗ mới - Ảnh: Internet

Mới đây, doanh nhân Thiri Thant Mon bất ngờ gây chú ý khi đăng tải cùng lúc 3 bức ảnh lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, một bức ảnh cô chụp cùng chồng và con trai út, một bức ảnh có hai con Hồng Nhung và bức ảnh còn lại là hai con riêng của cô.

Nữ doanh nhân gửi lời chúc mừng năm mới và tình cảm yêu thương đến các con. Trong đó, cô có nhắc đến hai bé Aiden và Lea (tên thật của Tôm và Tép - hai con của Hồng Nhung): “Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời và một năm mới tràn ngập tình yêu, sức khỏe và hạnh phúc”.

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Doanh nhân Thiri Thant Mon gửi lời yêu thương đến hai con của diva Hồng Nhung - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, bà xã Kevin Gilmore còn tiết lộ trên tường nhà trang trí rất nhiều ảnh của chồng và các con riêng. Trước đó, diva Hồng Nhung từng chia sẻ rằng chồng cũ vô cùng yêu thương các con. Được biết, vì sợ ảnh hưởng đến hai bé Tôm và Tép mà Kevin Gilmore hạn chế chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại trên mạng xã hội.

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Những bức ảnh gia đình được treo trên tường nhà  - Ảnh: FB

Có thể thấy, mối quan hệ giữa vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Thiri Thant Mon và các con riêng của chồng khá tốt đẹp.

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Từ khóa:   chồng cũ Hồng Nhung diva Hồng Nhung Thiri Thant Mon

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