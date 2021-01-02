Hồng Nhung thoải mái khoe ảnh bạn trai Tây thân thiết bên 2 con song sinh, sao Việt đồng loạt chúc mừng

Hậu trường 02/01/2021 09:54

Qua hình ảnh này có thể thấy, bạn trai mới của diva Hồng Nhung có mối quan hệ rất thân thiết với hai bé Tôm và Tép.

Nhân dịp đầu năm mới, diva Hồng Nhung gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi chơi bên hai con song sinh Tôm và Tép lên trang cá nhân. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất trong loạt ảnh này là sự xuất hiện của bạn trai mới của "cô Bống".

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Hồng Nhung đưa 2 con đi chơi nhân dịp đầu năm - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc vui vẻ của hai con bên bạn trai được Hồng Nhung đăng tải - Ảnh: FB

Những khoảnh khắc cặp song sinh nhà nữ diva chơi đùa vui vẻ bên người đàn ông ngoại quốc khiến dân mạng thích thú. Dễ dàng nhận thấy, bạn trai mới của Hồng Nhung rất gần gũi và thân thiết với các con của bạn gái. Được biết, những hình ảnh này được chụp trong chuyến du lịch của gia đình nữ diva ở Sa Pa vừa qua.

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2 con nhà 'cô Bống' quấn quýt bên bạn trai mới của mẹ không rời - Ảnh: FB

Hồng Nhung chia sẻ mong muốn khi bước vào năm mới: "Bảo vệ sức khỏe, bình tâm vượt khó, chia sẻ và đùm bọc gia đình và những người yêu thương, cầu được làm công việc ta đam mê, mang lại ý nghĩa cho đời... là mong muốn của gia đình nhỏ Bống - Tôm - Tép và cũng là lời chúc cho các gia đình bạn bè bốn phương! Happy New Year 2021".

Trước đó, anh chàng này từng xuất hiện tại buổi ra mắt album mới của nữ diva. Khi được truyền thông hỏi đến, Hồng Nhung thẳng thắn: "Hiện tại chuyện tình cảm của tôi cũng không có gì để giấu nhưng chưa phải là thời điểm để công khai".

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Bạn trai Hồng Nhung từng xuất hiện bên 2 bé Tôm và Tép - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, diva Hồng Nhung nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Ca sĩ Đoan Trang viết: "Happy New Year cả gia đình Tôm Tép luôn sum vầy, hạnh phúc, và khoẻ mạnh". Nhạc công Trần Mạnh Tuất bày tỏ: "Happy New Year ba mẹ con và người ấy! Chúc năm mới với những điều tốt đẹp nhất nhé".

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