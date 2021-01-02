Hồng Nhung thoải mái khoe ảnh bạn trai Tây thân thiết bên 2 con song sinh, sao Việt đồng loạt chúc mừng

Nhân dịp đầu năm mới, diva Hồng Nhung gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi chơi bên hai con song sinh Tôm và Tép lên trang cá nhân. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất trong loạt ảnh này là sự xuất hiện của bạn trai mới của "cô Bống".

Hồng Nhung đưa 2 con đi chơi nhân dịp đầu năm - Ảnh: FB

Khoảnh khắc vui vẻ của hai con bên bạn trai được Hồng Nhung đăng tải - Ảnh: FB

Những khoảnh khắc cặp song sinh nhà nữ diva chơi đùa vui vẻ bên người đàn ông ngoại quốc khiến dân mạng thích thú. Dễ dàng nhận thấy, bạn trai mới của Hồng Nhung rất gần gũi và thân thiết với các con của bạn gái. Được biết, những hình ảnh này được chụp trong chuyến du lịch của gia đình nữ diva ở Sa Pa vừa qua.