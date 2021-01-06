Danh tính 'không phải dạng vừa' của bạn trai Hồng Nhung, ngoại hình phong độ bất ngờ

Hậu trường 06/01/2021 14:32

Người hâm mộ vui mừng vì diva Hồng Nhung đã tìm được tình yêu mới sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.

Sau thời gian úp mở, Hồng Nhung bất ngờ đăng ảnh bên bạn trai mới và 2 con nhân dịp đầu năm mới. Theo đó, cô và hai con đã có chuyến du lịch đầu năm vô cùng vui vẻ bên người mới. Những khoảnh khắc hai bé Tôm và Tép quấn quýt bên bạn trai mới của mẹ khiến dân mạng thích thú.

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Đầu năm 2021, diva Hồng Nhung công khai hình ảnh trong chuyến du lịch tại Sa Pa với 2 con và bạn trai - Ảnh: FB

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Các con Hồng Nhung rất quý bạn trai mới của mẹ và quấn quýt không rời - Ảnh: FB

Được biết, bạn trai mới của ca sĩ Hồng Nhung tên Gerhard Heusch, là một kiến trúc sư người Đức. Quen biết nhau từ lâu, nhưng trong hơn nửa năm 3 mẹ con "cô Bống" bị kẹt ở Mỹ thì họ trở nên thân thiết hơn. Được biết trong thời gian này, nam kiến trúc sư đã làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ con Hồng Nhung.

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Ở anh toát lên vẻ lịch thiệp, đáng tin cậy - Ảnh: FB

Theo hình ảnh được đăng tải, bạn trai Hồng Nhung có ngoại hình rất phong độ. Gerhard Heusch toát lên sự lịch thiệp và đáng tin cậy của một người đàn ông trưởng thành.

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Bé Tôm và Tép trò chuyện vui vẻ với bạn trai mới của mẹ - Ảnh: FB

Tình mới của diva Hồng Nhung từng có thời gian học tập ở Bỉ, Pháp, Mỹ, Đức. Hiện anh đang làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Tháng 7 vừa qua, Gerhard Heusch bay sang Việt Nam thăm Hồng Nhung cùng 2 bé Tôm và Tép. Thời điểm này, anh có xuất hiện trong sự kiện giới thiệu album mới của bạn gái. Gerhard Heusch lịch lãm đến chúc mừng "cô Bống" và luôn ân cần chăm sóc các con của cô.

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