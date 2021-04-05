Em gái ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ quan điểm 'cực gắt' về mẫu đàn ông 'biết giúp cài mũ, mở đồ gác chân cho phụ nữ'

Tâm sự Eva 05/04/2021 06:16

Em gái ca sĩ Mỹ Linh – Đỗ Mỹ Dung đã có những quan điểm "cực gắt" khi hội chị em phụ nữ đua nhau chia sẻ về mẫu đàn ông tâm lý là phải biết giúp cài mũ, mở đồ gác chân cho phụ nữ.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen “rần rần” khi xuất hiện mẫu người đàn ông tâm lý mà hội chị em mong ước có được. Đó là phải biết chủ động giúp cài mũ bảo hiểm, mở gác chân cho người yêu và phải luôn cầm tay cô ấy để trước bụng khi đang di chuyển trên đường. Bức ảnh minh họa về mẫu đàn ông này rất được lòng các chị em. Theo đó, nó cũng được chia sẻ rầm rộ, một số chị em cũng không ngần ngại tag người yêu vào để nhắc khéo chàng.

Em gái ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ quan điểm 'cực gắt' về mẫu đàn ông 'biết giúp cài mũ, mở đồ gác chân cho phụ nữ' - Ảnh 1
Mẫu đàn ông tâm lý - Ảnh: FB

Đỗ Mỹ Dung – em gái ca sĩ Mỹ Linh cũng góp mặt trong hội chia sẻ ảnh. Nhưng không phải là mơ ước như bao cô gái khác, cô đã có màn phản pháo cực gắt về hiện tượng này trên mạng xã hội. Cụ thể, cô cho rằng mẫu người đàn ông như vậy thường không chung thủy và "phần lớn là kém cỏi vì chỉ chăm chăm vào mấy điều nhỏ nhặt, lo làm sao cho thật tâm lý để lấy lòng chị em mà không làm được việc gì lớn ra trò". Không những vậy, cô còn chỉ trích những người phụ nữ nào có mong ước đó đều là mơ hão, việc nhỏ như cài mũ cũng không tự làm được mà còn cổ súy cho việc lái xe bằng một tay không an toàn.

Em gái ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ quan điểm 'cực gắt' về mẫu đàn ông 'biết giúp cài mũ, mở đồ gác chân cho phụ nữ' - Ảnh 2
Màn phản pháo cực gắt của Đỗ Mỹ Dung - Ảnh: FB

Bức ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và có nhiều ý kiến đa chiều. Song cùng sự khen ngợi, ngưỡng mộ, mơ ước có được người đàn ông “như ảnh” thì bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng không nên cổ súy mà hãy thực tế, không nhất thiết đàn ông nào cũng phải làm như vậy mới gọi là tâm lý, mà hành động tâm lý đó của đàn ông cũng chưa chắc là chỉ dành riêng cho một người.

Bên cạnh sự phản pháo gay gắt của Đỗ Mỹ Dung, có ý kiến cho rằng nên nhìn sự việc một cách nhẹ nhàng hơn, người đàn ông hành động như vậy không hẳn là người chung thủy, nhưng họ vẫn có thể làm chỉ đơn giản là họ thích và nếu cô gái cũng thích điều đó thì cũng không có gì là sai. Không nên có cái nhìn quá cực đoan về một vấn đề, không nên phê phán gay gắt hay quá cổ súy, một hành động nhỏ không thể nói hết được về con người đó. Chưa chắc sự đối đãi đó là thật lòng, nhưng cũng không có cơ sở nào để phán xét người đàn ông làm như vậy đều là người không tốt.

Hiện tại, bài đăng của Đỗ Mỹ Dung vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Chân dung em gái ca sĩ Mỹ Linh - Ảnh: FB

Đỗ Mỹ Dung là em gái ruột của ca sĩ Mỹ Linh, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Cô từng tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Thương mại Quốc tế (trường Đại học Thương mại Hà Nội), hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của chuỗi khách sạn mini khá nổi tiếng. Đỗ Mỹ Dung hát rất hay, từng đạt nhiều huy chương vàng các giải thưởng âm nhạc. Thế nhưng, tự nhận mình "không có tố chất nghệ sĩ, chỉ ham kiếm tiền" nên cô không đi theo con đường âm nhạc như chị gái mà cùng chồng kinh doanh.

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