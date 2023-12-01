SỐC: Nam Em tố bị anti-fan chơi xấu, trải nghiệm 'bẩn' khiến dư luận bàng hoàng, nhắc thẳng tên FC của 'người cũ'?

Cách đây ít giờ, Nam Em đăng story trên Facebook, bức xúc về việc mình đã bị anti-fan giở trò chơi xấu khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Theo đó, người đẹp Nam Em cho biết đã nhận được món cháo sò huyết nhưng khi ăn thì thấy đó là mùi chất thải. Ngoài ra, nữ ca sĩ tiết lộ Anti-fan còn nhờ nhân viên khác sạn bỏ kẹo cao su vào đầu món tôm của cô. Nam Em tự thấy bản thân đã sai khi nghĩ người này yêu thương mình thật lòng và đã phải trả giá vì tô cháo. Story của sao nữ gốc Tiền Giang khiến nhiều người bàng hoàng Sau khi thông tin này được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng vô cùng bàng hoàng trước những thông tin được Nam Em đăng tải. Nhiều người cho rằng nếu câu chuyện này là thật thì anti-fan đã đi quá giới hạn, làm những việc không thể chấp nhận được.

Chưa dừng lại ở đó, kế tiếp ở phần story, Nam Em đăng đàn gọi thẳng tên fan club của nam ca sĩ Bạch Công Khanh với lời lẽ vô cùng bức xúc: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi sẽ nhờ pháp luật vào cuộc tội vu khống, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đời tôi nhịn đã nhiều rồi. Lần này tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi đã muốn bên phía FC của BCK (Bạch Công Khanh) dĩ hòa vị quý rồi. Nhưng bên bạn lại cố tình muốn đâm sau lưng tôi. Bạn đánh giá tôi hơi thấp rồi đó". Dòng trạng thái kế tiếp của Nam Em nhắc đến FC Bạch Công Khanh Vì chưa rõ thực hư câu chuyện, nên nhiều người vô cùng thắc mắc về mối liên quan của nam ca sĩ Bạch Công Khanh đến ồn ào lần này của Nam Em.

Người đẹp từng có mối quan hệ thân thiết với Bạch Công Khanh Được biết, những ngày qua, cư dân mạng đang dậy sóng với thông tin về tình sử đầy biến động của hoa hậu, người mẫu, diễn viên Nam Em với bạn trai sắp cưới. Người đẹp gốc Tiền Giang công bố tin vui về đám cưới trong một cuộc phỏng vấn, chia sẻ về hạnh phúc khi cô và bạn trai sẽ tổ chức tiệc đính hôn vào tháng 4 năm sau. Câu chuyện tình yêu bắt đầu khi Nam Em đến mua đồ Phong thủy tại cửa hàng của bạn trai. Sau 6 tháng tìm hiểu, họ quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân. Nam Em và bạn trai hiện tại Tuy nhiên, bước tiến hạnh phúc không tránh khỏi những sóng gió. Quá khứ của bạn trai Nam Em bất ngờ bị khui lại, khiến dân tình xôn xao với thông tin về 2 đời vợ và 3 người con, cùng với vấn đề tài chính khó khăn. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện tình cảm của người đẹp bị đem ra "mổ xẻ". Trước khi công khai mối quan hệ hiện tại, cô đã phải đối mặt với tin đồn tình cảm với ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh, hay những lùm xùm liên quan đến danh hài Trường Giang và VJ Quốc Bảo. Hiện, đời tư tình cảm của Nam Em vẫn đang là tâm điểm gây chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-nam-em-to-bi-anti-fan-choi-xau-trai-nghiem-ban-khien-du-luan-bang-hoang-nhac-thang-ten-fc-cua-nguoi-cu-634845.html