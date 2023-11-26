Phản ứng của Nam Em trước tin đồn chồng sắp cưới đã 2 đời vợ và vướng nợ nần: 'Tôi đã thật sự kiệt sức...'

Mới đây, Nam Em bất ngờ công khai chồng sắp cưới sau thời gian úp mở về danh tính nửa kia đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Vừa qua, người đẹp Nam Em là tâm điểm của sự chú ý vì công khai đã có bạn trai và thậm chí còn liên tục chia sẻ thông tin chuẩn bị lên xe hoa. Ngoài ra, cặp đôi này còn không ngần ngại thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình cảm bên nhau trên mạng xã hội. Bạn trai của Nam Em đang kinh doanh ở lĩnh vực phong thủy. Tính đến thời điểm hiện tại, người đẹp sinh năm 1996 và bạn trai đã yêu nhau được 6 tháng. Tuy nhiên, cư dân mạng xôn xao lan truyền những tin đồn về chồng sắp cưới của Nam Em. Theo đó, bạn trai của cô được cho là vướng cảnh nợ nần. Ngoài ra, còn có tin anh đã 2 đời vợ và hiện có 3 người con.

Chuyện tình cảm của Nam Em đang là chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm Trên trang cá nhân mới đây, Nam Em bất ngờ lên tiếng: "Ngày xưa khi chưa nổi tiếng tôi chọn những sự kiện để đánh bóng tên tuổi của bản thân. Khi đã nổi tiếng có được hào quang cũng có cả những thăng trầm của cuộc sống mà hào quang mang lại cho tôi. Tôi dần thay đổi góc nhìn của mình về sự nổi tiếng. Vậy nên tôi đã bắt đầu sử dụng sự nổi tiếng của mình cho những mục đích cao cả hơn. Thay vì cho chính mình. Tôi hy vọng trái tim chân thành của tôi khi làm nghề sẽ được các bạn trân trọng và hiểu được mục đích mà tôi muốn tiếp tục sống. Gần 1 thập kỉ tôi đã bước qua cuộc đời mình trên con đường nghệ thuật và gần 28 năm tôi tồn tại khi bước đi một mình. Tôi đã thật sự kiệt sức. Tôi đã không còn đủ sức khỏe cả tinh thần lẫn thể chất để tiếp tục lao động và làm những việc có ích. Vì vậy đó là lý do tôi gặp và chọn một đích đến với người đàn ông của tôi. Có thể các bạn chỉ nghe và nhìn thấy những lời đồn vô căn cứ ở trên mạng xã hội bằng những tài khoản ảo. Và mọi người đủ chắc chắn là bạn của tôi như cách mà mọi người đang tự vẽ ra.

Còn bản thân tôi là người trong cuộc. Tôi hiểu rõ nhất. Tôi là người theo phe chính nghĩa. Bây giờ chúng ta mới có cơ hội tiếp cận mạng xã hội nhiều nên chúng ta có quyền tự do ngôn luận rất cao. Việc chúng tôi cần làm bây giờ là tích cực lao động. Tích cực cùng nhau cố gắng và nỗ lực để đầu tiên là giúp đỡ cho bản thân mình tốt hơn và sau đó là nhiều người khác. Để đến được nơi nắng vàng đất mật phải trải lòng trăm trận gió mưa sa". Nam Em khẳng định, cô không quan tâm đến quá khứ của người yêu mình ra sao Sau khi công khai người yêu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bàn tàn về chuyện tình của Nam Em. Người đẹp bày tỏ: "Cả 2 đều không được ủng hộ khi yêu nhau. Và sau đó tất cả những người đến hôn lễ đều khóc. Không có một tình yêu nào đẹp mà không trải qua sóng gió. Nên đám cưới sẽ không diễn ra nếu như khán giả không hài lòng. Đối với tôi quan trọng là những lúc ốm dau có người bên cạnh. Còn có đám cưới cũng được, không có chúng tôi vẫn vui vẻ. Em không quan trọng quá khứ của anh ra sao. Em chỉ quan tâm lúc em ốm đau mệt mỏi anh là người cùng em chia sẻ cùng em, gánh vác những khó khăn mà em đang trải qua. Nếu như em không công khai thì a cũng sẽ không phải chịu những giọt nước bẩn. Thương anh".

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