Bạn trai Nam Em lên tiếng về những 'phốt' ồn ào trong quá khứ: 'Có sai tôi nhận sai, có đúng thì tôi cũng nhận sai'

Bài đăng mới đây của bạn trai Nam Em khiến cư dân mạng tiếp tục xôn xao.

Những ngày qua, người đẹp Nam Em gây xôn xao khắp mạng xã hội khi công khai bạn trai và thông báo sắp tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1/2024. Ngay sau khi hé lộ danh tính và diện mạo, chồng sắp cưới của Nam Em liên tiếp bị "bóc phốt" về việc từng có 2 đời vợ, nợ nần,... Điều này khiến khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của Nam Em và khuyên cô nên suy nghĩ lại. Những ngày qua, người đẹp Nam Em gây xôn xao khắp mạng xã hội khi công khai bạn trai và thông báo sắp tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1/2024 Sau nhiều ngày trở thành chủ đề bàn tán, mới đây nhất, chồng sắp cưới của Nam Em lần đầu trải lòng về những ồn ào trong quá khứ. Cụ thể, người này viết: "Phải công nhận sức mạnh bạo lực của mạng xã hội rất là lớn nhưng nó không làm gì được chúng tôi. Ẩn đi mọi thứ để nó nhẹ nhàng, lắng đọng và cũng để biết thêm về nhiều mối quan hệ tôi cần dẹp bỏ".

Bạn trai Nam Em thừa nhận quá khứ của anh bẩn nhưng "chưa bao giờ nó bẩn tới mức qua ống ngắm của xã hội đánh giá như vậy". Đồng thời, anh cũng công khai nhắc về người cũ sau loạt lùm xùm đã qua: "Tội cho các cô gái ở quá khứ họ quen tôi, gia đình họ đang êm ấm và bây giờ thì sóng gió theo. Hàng chục năm rồi các bạn vẫn đào bới lại để gia đình họ tan nát. Tôi không thay đổi và phân tích về quá khứ nữa, có sai tôi nhận sai, có đúng thì tôi cũng nhận sai". Sau nhiều ngày trở thành chủ đề bàn tán, mới đây nhất, chồng sắp cưới của Nam Em lần đầu trải lòng về những ồn ào trong quá khứ Sau những bão tố, anh quyết định dừng việc sử dụng Facebook, quay trở lại cuộc sống tĩnh lặng như trước đây. "Hiện tại tôi xin dừng lại Facebook và xóa Facebook trở lại cuộc sống như trước. Tôi và cô ấy sẽ lại sống trong âm thầm và tĩnh lặng. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi được hương vị sóng gió bão táp để chúng tôi trải qua và vẫn đang bình an, tự tại... Xin cảm ơn cuộc sống" - bạn trai Nam Em tuyên bố.

Hiện, bạn trai Nam Em cũng khóa tài khoản mạng xã hội như lời tuyên bố trong bài viết. Song những động thái của người đẹp gốc Tiền Giang vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Hiện, bạn trai Nam Em đã khóa tài khoản mạng xã hội Về phía Nam Em, người đẹp nhiều lần không ngần ngại thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ cho người đàn ông của mình. Theo đó, người đẹp gay gắt: "Sóng gió những lần trước chỉ có một mình em vượt qua. Lần này thì khác, chúng ta có nhau. Cho dù họ có dìm mình tới chết thì em cũng thấy đây là một cái chết đẹp. Vì ít nhất chúng ta không làm gì sai với đời... Có chắc là quá khứ của mình sạch sẽ không mà lôi quá khứ người khác ra dày vò. Rồi người ta lôi quá khứ của mình ra hỏi sao xui nha. Nhân quả tới sớm lắm". Về phía Nam Em, người đẹp nhiều lần không ngần ngại thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ cho người đàn ông của mình Mới đây, Nam Em tiếp tục bày tỏ ý định tạm dừng việc đi hát khi vướng nhiều lùm xùm đời tư những ngày vừa qua: "Công khai để cho ổng phụ tui quản lý công việc, lái xe luôn cho tiết kiệm. Thời buổi kinh tế khó khăn, tìm người trung thành thì khó. Sức khỏe thì không có. Mà bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu? Hay là tạm nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người không còn muốn nghe em hát nữa thì em về vườn nuôi cá và trồng thêm rau. Rồi khi nào mọi người muốn em hát thì em quay lại. Đúng là kiếp cầm ca, xướng ca vô loài". Nam Em tiếp tục bày tỏ ý định tạm dừng việc đi hát khi vướng nhiều lùm xùm đời tư những ngày vừa qua Trước đó, trong buổi gặp gỡ truyền thông, Nam Em nói bạn trai hơn 14 tuổi đã bù đắp cho cô những tổn thương trong quá khứ. Bên cạnh bạn trai, cô cảm thấy được yêu thương, chiều chuộng và thoải mái làm điều mình thích.

Chồng sắp cưới bất ngờ đăng đàn tìm kiếm Nam Em, trang cá nhân của người đẹp cũng xuất hiện nhiều điểm 'lạ'? Bài đăng mới đây của bạn trai Nam Em khiến cư dân mạng xôn xao, lo lắng về tình hình hiện tại của người đẹp gốc Tiền Giang.

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