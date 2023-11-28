Chồng sắp cưới bất ngờ đăng đàn tìm kiếm Nam Em, trang cá nhân của người đẹp cũng xuất hiện nhiều điểm 'lạ'?

Hậu trường 28/11/2023 15:00

Bài đăng mới đây của bạn trai Nam Em khiến cư dân mạng xôn xao, lo lắng về tình hình hiện tại của người đẹp gốc Tiền Giang.

Những ngày qua, người đẹp Nam Em gây xôn xao khắp mạng xã hội khi công khai bạn trai và thông báo sắp tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1/2024. Ngay sau khi hé lộ danh tính và diện mạo, chồng sắp cưới của Nam Em liên tiếp bị "bóc phốt" về việc từng có 2 đời vợ, nợ nần,... Điều này khiến khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của Nam Em và khuyên cô nên suy nghĩ lại.

Chồng sắp cưới bất ngờ đăng đàn tìm kiếm Nam Em, trang cá nhân của người đẹp cũng xuất hiện nhiều điểm 'lạ'? - Ảnh 1
Những ngày qua, người đẹp Nam Em gây xôn xao khắp mạng xã hội khi công khai bạn trai và thông báo sắp tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1/2024

Tuy nhiên, giữa ồn ào về chồng sắp cưới, Nam Em không ngần ngại thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ cho người đàn ông của mình. Theo đó, người đẹp gay gắt: "Sóng gió những lần trước chỉ có một mình em vượt qua. Lần này thì khác, chúng ta có nhau. Cho dù họ có dìm mình tới chết thì em cũng thấy đây là một cái chết đẹp. Vì ít nhất chúng ta không làm gì sai với đời... Có chắc là quá khứ của mình sạch sẽ không mà lôi quá khứ người khác ra dày vò. Rồi người ta lôi quá khứ của mình ra hỏi sao xui nha. Nhân quả tới sớm lắm".

Chồng sắp cưới bất ngờ đăng đàn tìm kiếm Nam Em, trang cá nhân của người đẹp cũng xuất hiện nhiều điểm 'lạ'? - Ảnh 2
Giữa ồn ào về chồng sắp cưới, Nam Em không ngần ngại thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ cho người đàn ông của mình

Những tưởng tình yêu sẽ giúp cặp đôi vượt qua tất cả thế nhưng, cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của Nam Em lại xuất hiện biến mới. Theo đó, chồng sắp cưới của người đẹp đăng đàn cầu cứu dân mạng tìm kiếm Nam Em. Anh viết trên trang cá nhân: "Ai biết Nam Em ở đâu báo giúp tôi…. Trong cuộc sống mọi người không trong cuộc đừng áp đặt sự việc quá mức. Nguyễn Lệ Nam Em em ở đâu liên hệ anh với nha em".

Chồng sắp cưới bất ngờ đăng đàn tìm kiếm Nam Em, trang cá nhân của người đẹp cũng xuất hiện nhiều điểm 'lạ'? - Ảnh 3
Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của Nam Em lại xuất hiện biến mới. Theo đó, chồng sắp cưới của người đẹp đăng đàn cầu cứu dân mạng tìm kiếm Nam Em

Đáng nói, trang cá nhân của Nam Em bất ngờ xóa hết những hình ảnh cũng như bài đăng thông báo đang hẹn hò với người đàn ông này. Người đẹp cũng chuyển sang trạng thái đang độc thân khiến người hâm mộ vừa tò mò chuyện đang xảy ra, đồng thời cũng lo lắng cho tình hình mất tích hiện tại của Nam Em. 

Chồng sắp cưới bất ngờ đăng đàn tìm kiếm Nam Em, trang cá nhân của người đẹp cũng xuất hiện nhiều điểm 'lạ'? - Ảnh 4
Đáng nói, trang cá nhân của Nam Em bất ngờ xóa hết những hình ảnh cũng như bài đăng thông báo đang hẹn hò với người đàn ông này. Người đẹp cũng chuyển sang trạng thái đang độc thân

Trước đó, trong buổi gặp gỡ truyền thông, Nam Em nói bạn trai hơn 14 tuổi đã bù đắp cho cô những tổn thương trong quá khứ. Bên cạnh bạn trai, cô cảm thấy được yêu thương, chiều chuộng và thoải mái làm điều mình thích. 

Chồng sắp cưới bất ngờ đăng đàn tìm kiếm Nam Em, trang cá nhân của người đẹp cũng xuất hiện nhiều điểm 'lạ'? - Ảnh 5
Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Nam Em nói bạn trai hơn 14 tuổi đã bù đắp cho cô những tổn thương trong quá khứ

 

Phản ứng của Nam Em trước tin đồn chồng sắp cưới đã 2 đời vợ và vướng nợ nần: 'Tôi đã thật sự kiệt sức...'

Phản ứng của Nam Em trước tin đồn chồng sắp cưới đã 2 đời vợ và vướng nợ nần: 'Tôi đã thật sự kiệt sức...'

Mới đây, Nam Em bất ngờ công khai chồng sắp cưới sau thời gian úp mở về danh tính nửa kia đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

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