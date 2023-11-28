Chồng sắp cưới bất ngờ đăng đàn tìm kiếm Nam Em, trang cá nhân của người đẹp cũng xuất hiện nhiều điểm 'lạ'?

Những ngày qua, người đẹp Nam Em gây xôn xao khắp mạng xã hội khi công khai bạn trai và thông báo sắp tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1/2024. Ngay sau khi hé lộ danh tính và diện mạo, chồng sắp cưới của Nam Em liên tiếp bị "bóc phốt" về việc từng có 2 đời vợ, nợ nần,... Điều này khiến khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của Nam Em và khuyên cô nên suy nghĩ lại.

Những ngày qua, người đẹp Nam Em gây xôn xao khắp mạng xã hội khi công khai bạn trai và thông báo sắp tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1/2024

Tuy nhiên, giữa ồn ào về chồng sắp cưới, Nam Em không ngần ngại thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ cho người đàn ông của mình. Theo đó, người đẹp gay gắt: "Sóng gió những lần trước chỉ có một mình em vượt qua. Lần này thì khác, chúng ta có nhau. Cho dù họ có dìm mình tới chết thì em cũng thấy đây là một cái chết đẹp. Vì ít nhất chúng ta không làm gì sai với đời... Có chắc là quá khứ của mình sạch sẽ không mà lôi quá khứ người khác ra dày vò. Rồi người ta lôi quá khứ của mình ra hỏi sao xui nha. Nhân quả tới sớm lắm".