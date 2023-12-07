Những ngày qua, Nam Em đang là cái tên được đông đảo khán giả nhắc đến khi liên tục vướng vào những ồn ào dư luận. Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp gốc Tiền Giang bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tố bị Bùi Quỳnh Hoa chơi xấu. Cô viết: "Cuối cùng cái người đâm sau lưng lại là người của Bùi Quỳnh Hoa. Hay lắm em, thật tuyệt vời. Vỗ tay".

Đang yên, đang lành bỗng dưng bị réo tên khiến Miss Universe VietNam vô cùng hoang mang. Cô nhanh chóng có dòng trạng thái bày tỏ sự bất ngờ của mình khi bị Nam Em đá xéo: "Ủa ủa, là sao nữa vậy trời".

Miss Universe VietNam đăng đàn 'đáp lễ'

Nguồn cơn của màn đấu tố trên được cho bắt nguồn từ việc cô bức xúc khi chị gái Lệ Nam dừng chân tiếc nuối tại Top 10 Miss Universe Vietnam 2023, "thua đau" trước mỹ nhân gốc Hà Thành dù được đánh giá là ứng viên sáng giá. Đồng thời về phía Nam Em dường như cũng không mấy đồng tình với chiến thắng của Bùi Quỳnh Hoa.

Nam Em từng tỏ thái độ trước chiến thắng của Bùi Quỳnh Hoa

Nam Em viết trên trang cá nhân: “Chê” ngay sau khi chung kết Miss Universe Vietnam 2023 kết thúc. Dưới bài đăng, Nam Em chia sẻ khoảnh khắc Bùi Quỳnh Hoa đội vương miện đồng thời viết: “Mai em xin tụng kinh sám hối tội sân si sau ạ”. Hành động quá khích trên của Nam Em khiến nhiều người không đồng tình.

Được biết, trước đó, Nam Em cũng lên tiếng tố ekip của nam ca sĩ Bạch Công Khanh bày trò hãm hại thông qua đồ ăn của mình. Dòng tạng thái chỉ đích danh khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang, bởi Nam Em và Bạch Công Khanh từng có khoảng thời gian hợp tác trên các sân khấu âm nhạc vô cùng ăn ý.

Bạch Công Khanh cũng là cái tên bị Nam Em 'réo gọi' mới đây

Hiện drama xoay quanh Nam Em vẫn chưa có dấu hiệu được dập tắt. CĐM đang bàn tán xôn xao về những dòng trạng thái "lạ" của mỹ nhân này trong thời gian vừa rồi.