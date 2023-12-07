SỐC: Nam Em đăng đàn tố Bùi Quỳnh Hoa 'đâm sau lưng', đứng sau giật dây loạt rắc rối, thái độ Miss Universe VietNam gây chú ý

Hậu trường 07/12/2023 15:19

Loạt trạng thái của Nam Em, chĩa mũi nhọn về phía Miss Universe VietNam - Bùi Quỳnh Hoa, đang khiến cư dân mạng xôn xao.

Những ngày qua, Nam Em đang là cái tên được đông đảo khán giả nhắc đến khi liên tục vướng vào những ồn ào dư luận. Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp gốc Tiền Giang bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tố bị Bùi Quỳnh Hoa chơi xấu. Cô viết: "Cuối cùng cái người đâm sau lưng lại là người của Bùi Quỳnh Hoa. Hay lắm em, thật tuyệt vời. Vỗ tay".

SỐC: Nam Em đăng đàn tố Bùi Quỳnh Hoa 'đâm sau lưng', đứng sau giật dây loạt rắc rối, thái độ Miss Universe VietNam gây chú ý - Ảnh 1

SỐC: Nam Em đăng đàn tố Bùi Quỳnh Hoa 'đâm sau lưng', đứng sau giật dây loạt rắc rối, thái độ Miss Universe VietNam gây chú ý - Ảnh 2
 Nữ ca sĩ có 2 story đá xéo Bùi Quỳnh Hoa

Kế đó, mỹ nhân sinh năm 1996 lại tiếp tục đá xéo: "Bùi Quỳnh Hoa, em thật tuyệt vời". 

Đang yên, đang lành bỗng dưng bị réo tên khiến Miss Universe VietNam vô cùng hoang mang. Cô nhanh chóng có dòng trạng thái bày tỏ sự bất ngờ của mình khi bị Nam Em đá xéo: "Ủa ủa, là sao nữa vậy trời". 

SỐC: Nam Em đăng đàn tố Bùi Quỳnh Hoa 'đâm sau lưng', đứng sau giật dây loạt rắc rối, thái độ Miss Universe VietNam gây chú ý - Ảnh 3
Miss Universe VietNam đăng đàn 'đáp lễ' 

Nguồn cơn của màn đấu tố trên được cho bắt nguồn từ việc cô bức xúc khi chị gái Lệ Nam dừng chân tiếc nuối tại Top 10 Miss Universe Vietnam 2023, "thua đau" trước mỹ nhân gốc Hà Thành dù được đánh giá là ứng viên sáng giá. Đồng thời về phía Nam Em dường như cũng không mấy đồng tình với chiến thắng của Bùi Quỳnh Hoa.

SỐC: Nam Em đăng đàn tố Bùi Quỳnh Hoa 'đâm sau lưng', đứng sau giật dây loạt rắc rối, thái độ Miss Universe VietNam gây chú ý - Ảnh 4
Nam Em từng tỏ thái độ trước chiến thắng của Bùi Quỳnh Hoa 

Nam Em viết trên trang cá nhân: “Chê” ngay sau khi chung kết Miss Universe Vietnam 2023 kết thúc. Dưới bài đăng, Nam Em chia sẻ khoảnh khắc Bùi Quỳnh Hoa đội vương miện đồng thời viết: “Mai em xin tụng kinh sám hối tội sân si sau ạ”. Hành động quá khích trên của Nam Em khiến nhiều người không đồng tình.

Được biết, trước đó, Nam Em cũng lên tiếng tố ekip của nam ca sĩ Bạch Công Khanh bày trò hãm hại thông qua đồ ăn của mình. Dòng tạng thái chỉ đích danh khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang, bởi Nam Em và Bạch Công Khanh từng có khoảng thời gian hợp tác trên các sân khấu âm nhạc vô cùng ăn ý. 

SỐC: Nam Em đăng đàn tố Bùi Quỳnh Hoa 'đâm sau lưng', đứng sau giật dây loạt rắc rối, thái độ Miss Universe VietNam gây chú ý - Ảnh 5
Bạch Công Khanh cũng là cái tên bị Nam Em 'réo gọi' mới đây

Hiện drama xoay quanh Nam Em vẫn chưa có dấu hiệu được dập tắt. CĐM đang bàn tán xôn xao về những dòng trạng thái "lạ" của mỹ nhân này trong thời gian vừa rồi. 

Xôn xao hình ảnh Nam Em diện đồ đôi, tươi tắn đi chợ mua hải sản trước khi chồng sắp cưới nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Xôn xao hình ảnh Nam Em diện đồ đôi, tươi tắn đi chợ mua hải sản trước khi chồng sắp cưới nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Mới đây, Nam Em đã lên tiếng khi xuất hiện hình ảnh cô đi chợ mua hải sản trước khi chồng sắp cưới nhập viện.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em Bùi Quỳnh Hoa hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 49 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?