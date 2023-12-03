Giữa lúc đó, trên các diễn đàn mạng, một tài khoản đã tiết lộ người đẹp 27 tuổi cùng chồng đi chợ mua hải sản vào trưa 1/12. Nam Em cũng lên tiếng về tấm ảnh này: “Hình ảnh này là chúng tôi đi mua cua và ghẹ. Hấp tại chỗ. Còn tôm đem về nhờ khách sạn chế biến có lấy phí…”.

Mới đây, Nam Em gây chú ý khi tiết lộ chồng sắp cưới của mình phải nhập viện gấp trong đêm vì ngộ độc thực phẩm. Kèm theo đó, Nam Em đăng tải phiếu kết quả của bạn trai được bác sĩ chẩn đoán bị 'nhiễm trùng đường ruột'. Thậm chí người đẹp gốc Tiền Giang còn thẳng thừng cho biết nếu bạn trai có vấn đề gì là sẽ truy cứu tới cùng.

Người đẹp tiết lộ cảm mến anh từ lần gặp đầu tiên. Khi đã yêu đương, cô lại càng say đắm vì người đàn ông này cho cô cảm giác sự che chở. Cô cho biết vì thiếu tình yêu thương của cha từ nhỏ nên điều này khiến cô rất cảm động.

Nữ ca sĩ, người mẫu Nam Em hạnh phúc vì có bạn trai đồng hành, sẻ chia

Trước đó, bạn trai Nam Em cũng chia sẻ về bản thân mình: "Bởi vì quá khứ tôi từng quen một người và bị tổn thương rất nhiều. Cô ấy ở miền Tây, tôi yêu bất chấp cho đến khi cô ấy đi quen và ở với một người khác. Cái tôi của mình rất lớn, tôi không bao giờ đồng ý điều đó vì tôi có tính gia trưởng. Cô ấy cắm sừng nhưng tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng khi sự việc này lặp lại lần hai, tôi không chấp nhận và tự hứa bản thân sẽ không yêu ai nữa. Tôi đóng cửa bản thân cho đến khi gặp Nam Em thì tôi 'phá vỡ' quy tắc", bạn trai Nam Em nói.

"Thế nhưng nếu không có quá khứ, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Cuộc đời tôi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nhưng nếu không có chúng, sẽ chẳng có con người giác ngộ hôm nay. Bây giờ tôi quyết định công khai. Tôi bảo với Nam Em rằng khi công khai như thế thì dư luận có 'đào bới' quá khứ của tôi cũng được, tôi không thay đổi được chúng. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến những điều hiện tại và tương lai thôi", bạn trai Nam Em chia sẻ thêm.

"Từ trước đến giờ, tôi chưa được tận hưởng cảm giác có cha nên khi diễn vai làm con của anh ấy, tôi hạnh phúc lắm, kiểu như được bù đắp tình cảm cha con vậy đó. Anh ấy hay hỏi tôi là nếu có một điều ước, tôi sẽ ước anh ấy làm gì của tôi. Tôi bảo là anh sẽ làm cha của em. Tôi khao khát có được một gia đình hạnh phúc nhưng khi lớn lên, những "sóng gió" của cuộc đời khiến tôi từ bỏ suy nghĩ ấy. Cho đến khi gặp anh Cường, anh ấy gieo lại cho tôi những niềm tin mình từng đánh mất lúc 3 tuổi. Đến khi gặp anh ấy thì mọi thứ được bù đắp một cách đầy đủ nhất. Anh ấy chữa lành hết mọi thiếu sót mà tuổi thơ tôi trải qua..." - Nam Em chia sẻ