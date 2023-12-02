Giữa ồn ào Nam Em 'bị anti-fan chơi xấu', chị gái bất ngờ đăng đàn cầu xin: 'Né tên tôi ra giùm, xin cảm ơn'

Trong thời gian qua, câu chuyện tình cảm của Nam Em và chồng sắp cưới hơn 14 tuổi đang là thông tin gây tranh cãi được nhiều khán giả quan tâm nhất nhì mạng xã hội.

Trên trang cá nhân vào chiều ngày 2/12, Lệ Nam - chị gái song sinh của Nam Em thẳng thắn cho biết: "Tôi không có định nghĩa định kiến phải là ai thì mới có cơ hội gặp tôi. Nhưng tôi không có nhu cầu tiếp chuyện với bất kì ai nghĩ mình có tiền, có quyền là có tất cả. Né tên tôi ra giùm xin cảm ơn. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, trân trọng và không phán xét". Dù không hề nhắc đến em gái, nhưng dòng trạng thái đầy ẩn ý của Lệ Nam khi Nam Em đang vấp phải luồng ý kiến trái chiều đã thu hút sự chú ý từ một bộ phận khán giả. Đa số đều khuyên cô nàng nên hạn chế phát ngôn, hoặc đưa ra những câu nói dễ gây hiểu lầm nhằm tránh gây thêm thị phi cho em gái giữa lùm xùm đời tư không đáng có.

Vì ồn ào của Nam Em, những người thân thiết với cô nàng bỗng nhiên đều nhận về sự săn đón từ phía cư dân mạng Trước đó, Nam Anh cũng đăng tải bài viết dài để nói về áp lực hiện tại của em gái. Cô cho biết việc Nam Em chọn anh C. trở thành người yêu, chắn chắc có lý do, và điều mà em gái cô cần đơn giản chỉ là sự yêu thương. "Mọi người nếu yêu thương Nam Em xin hãy để cho cô ấy được tự do quyết định hạnh phúc mà cô ấy đã chọn. Quá khứ cũng đã xảy ra, hiện tại mới là điều quan trọng. Và nếu cứ chấp niệm cái quá khứ ấy thì hiện tại có quay trở lại để thay đổi được không hay, chỉ là tạo cho nhau nhiều áp lực.

Anh C. và Nam Em khi đã quyết định nhận lời chia sẻ câu chuyện của họ. Chắc chắn họ phải có trách nhiệm? Chứ không phải cố tình vạch áo cho người xem lưng? Riêng tôi là người trong gia đình, là khán giả… tôi thấy câu chuyện của họ rất truyền cảm hứng. Tôi không quan tâm quá khứ anh C. là ai, tôi chỉ nhìn vào hiện tại và biết ơn người cứu em tôi chính là anh ấy. Nam Em vật lộn trong chính sự mệt mỏi của mình bởi những tâm lý tỗn thương, từ rất nhiều thứ. Chính là anh C. cứu em tôi. Làm người xin hãy sống với nhau bằng trái tim. Còn nếu không được thà thôi mình đừng phán xét nhau, kệ nhau, mà sống phần mình trước đã", chị gái Nam Em ghi trên trang cá nhân giữa thông tin em gái mất tích. Lệ Nam từng đăng tải bài viết dài để nói về áp lực hiện tại của em gái Hiện tại, Nam Em và bạn trai đã lên kế hoạch sẽ kết hôn vào tháng 4 năm 2024. Đồng thời, cô nàng cho biết chồng sắp cưới là quản lý và sẽ đồng hành cùng cô trên con đường nghệ thuật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-nam-em-bi-anti-fan-choi-xau-chi-gai-bat-ngo-ang-an-cau-xin-ne-ten-toi-ra-gium-xin-cam-on-634901.html