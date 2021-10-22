Sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung luôn dạy con ruột điều này để sẵn sàng 'gánh chịu được sự ra đi của mẹ'

Hậu trường 22/10/2021 08:39

Trước đó, nhiều người không khỏi nghẹn lòng với clip Phi Nhung dặn dò về sự ra đi của mình.

Mới đây, trong một livestream tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, nhiều người đã không kìm xúc động trước những hình ảnh, nỗi lòng mà con ruột Wendy Phạm nhắc về mẹ. Là một người chị em thân thiết của giọng ca Bông Điên Điển, khuya 21/10 (theo giờ Việt Nam), Trizzie Phương Trinh tiếp tục có những chia sẻ liên quan đặc biệt về 2 mẹ con Phi Nhung.

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Trizzie Phương Trinh có mối quan hệ thân thiết với Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều cũng đăng ảnh kỷ niệm chụp chung với Wendy Phạm sau buổi livestream ngày ấy. Đi kèm là dòng chia sẻ xúc động, cô cho biết thưở sinh thời, Phi Nhung luôn nhắc nhở con ruột phải mạnh mẽ nếu một ngày không còn mẹ: "Mẹ con luôn dạy con phải mạnh mẽ, có thể vì mẹ con đã biết trước một ngày nào đó con sẽ phải cần sức mạnh để gánh chịu sự ra đi của mẹ. Mẹ trên cao sẽ nhìn xuống, che chở cho con và luôn muốn thấy con tươi cười".

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Trizzie Phương Trinh tiết lộ cách dạy dỗ con cái của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong livestream tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm cũng nghẹn lòng gửi lời đến người mẹ quá cố: "Con chỉ muốn nói là con nhớ mẹ nhiều. Con sẽ tiếp tục, cố gắng lo cho 2 đứa bé và những người em ở Việt Nam. Con mãi sẽ không quên mẹ, con biết mẹ lúc nào cũng bên cạnh con hết mà".

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