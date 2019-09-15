Sinh ra đã ngậm thìa vàng, là ‘rich kid’ chính hiệu nhưng Subeo lại có sở thích cực bình dân

Hậu trường 15/09/2019 17:05

Dù sinh ra trong gia đình có đủ điều kiện kinh tế nhưng con trai Hồ Ngọc Hà – bé Subeo lại khiến nhiều người bất ngờ khi có sở thích cực kỳ bình dân.

Từ khi chào đời, Subeo đã nhận được sự quan tâm của công chúng khi có bố là "đại gia phố núi", còn mẹ là “nữ hoàng giải trí” của Vbiz. Dù là một “rich kid” chính hiệu nhưng con trai Hồ Ngọc HàCường Đô La có lối sống khá giản dị.

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Subeo rất thông minh và ngoan ngoãn - Ảnh: Internet

Được bố mẹ cho học trường quốc tế từ khi còn nhỏ nhưng cuộc sống nhung lụa không khiến Subeo trở nên kiêu ngạo. Thay vào đó, cậu bé được nhiều người nhận xét đáng yêu, thân thiện và luôn hòa đồng với mọi người.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hà Hồ vừa khoe loạt khoảnh khắc du lịch Hội An cùng con trai và Kim Lý đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn bật mí sở thích giản dị của quý tử: “Thằng con tui chỉ thích dép lê, áo thun, đạp xe đạp. Vậy thôi đó!”.

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Được biết, giọng ca 'Vẻ đẹp 4.0' vừa có chuyến lưu diễn ở Hội An nên cô tranh thủ cơ hội cùng Kim Lý và Subeo nghỉ dưỡng tại đây – Ảnh: Instagram

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Hà Hồ tiết lộ sở thích bình dân của con trai - Ảnh: Instagram
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Subeo rất thích các hoạt động ngoài trời - Ảnh: Instagram

Tiết lộ này của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người thích thú và càng thêm yêu quý Subeo. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ khoe con trên mạng xã hội. Trước đó, Hà Hồ từng đăng tải clip thuyết trình tiếng Anh cực trôi chảy của Subeo lên Facebook khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ.

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Sau chuyến nghỉ dưỡng tại Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã cùng bạn trai Kim Lý tham gia công tác thiện nguyện.

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Từ khóa:   Cường Đô La Hồ Ngọc Hà Kim Lý

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