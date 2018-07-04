Sau vài tháng sang Hàn phẫu thuật, gương mặt Thu Trang dài ngoằng và lạ lẫm đến khó nhận ra

Hậu trường 04/07/2018 11:02

Thu Trang trông trẻ hơn sau khi thừa nhận dao kéo nhưng nhiều người cho rằng gương mặt nữ diễn viên thiếu tự nhiên, thậm chí là hơi bị biến dạng.

Đầu tháng 4 vừa qua, hoa hậu làng hài Thu Trang đã có chuyến du lịch Hàn Quốc kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu, người đẹp chỉ đăng bức ảnh đeo khẩu trang che kín mặt nhưng khán giả vẫn nhận ra đôi mắt và làn da của bà xã Tiến Luật thay đổi đáng kinh ngạc. Trái ngược với những mỹ nhân giấu giếm chuyện dao kéo thì Thu Trang thẳng thắn thừa nhận mình vừa đi cắt mắt, tiêm mỡ tự thân làm đầy để trẻ hóa gương mặt.

"Làm đẹp là nhu cầu của tất cả mọi người. Đó cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng người xung quanh, nhất là nghệ sĩ như tôi. Ở một khía cạnh khác, là một người vợ, chăm sóc nhan sắc cũng là một cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cơ địa và gương mặt của tôi thuộc dạng gầy, chưa kể một quá trình dài đi diễn đêm, việc ăn ngủ thường xuyên lệch nhịp sinh học, nên mặt tôi nhìn khá hốc hác nếu không trang điểm", Thu Trang trả lời trong một sự kiện.

Có thể thấy, từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nhan sắc của Thu Trang thay đổi đến khó nhận ra. Khi mới về nước, bà xã Tiến Luật trẻ trung hơn hẳn và được nhận xét trông hao hao các diễn viên Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo thời gian gương mặt của nữ danh hài ngày càng biến chuyển theo chiều hướng xấu đi. Ngoài gương mặt bị cho cứng đơ, gượng gạo thì chiếc cằm của Thu Trang cũng nhọn một cách bất thường khiến nhiều người lo lắng.

Sau vài tháng sang Hàn phẫu thuật, gương mặt Thu Trang dài ngoằng và lạ lẫm đến khó nhận ra - Ảnh 1

Thu Trang xuất hiện với chiếc cằm nhọn bất thường khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: FBNV 

Sau vài tháng sang Hàn phẫu thuật, gương mặt Thu Trang dài ngoằng và lạ lẫm đến khó nhận ra - Ảnh 2
Nhan sắc Thu Trang thay đổi rất nhiều sau khi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
Sau vài tháng sang Hàn phẫu thuật, gương mặt Thu Trang dài ngoằng và lạ lẫm đến khó nhận ra - Ảnh 3
Nhiều người khen Thu Trang trẻ hơn nhưng cũng không ít khán giả tiếc nuối vẻ đẹp trước đây của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV
Sau vài tháng sang Hàn phẫu thuật, gương mặt Thu Trang dài ngoằng và lạ lẫm đến khó nhận ra - Ảnh 4
Sau vài tháng sang Hàn phẫu thuật, gương mặt Thu Trang dài ngoằng và lạ lẫm đến khó nhận ra - Ảnh 5
Nhan sắc Thu Trang khi mới trở về từ Hàn Quốc - Ảnh: Internet

 

Hôn nhân chưa từng tiết lộ của danh hài Thu Trang - Tiến Luật

Hôn nhân chưa từng tiết lộ của danh hài Thu Trang - Tiến Luật

Không thể đóng người yêu của chồng, Thu Trang còn tự nhận cá tính chị mạnh hơn chồng rất nhiều, nên Tiến Luật thường là người nhường nhịn vợ nhiều hơn.

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