Sau vài tháng sang Hàn phẫu thuật, gương mặt Thu Trang dài ngoằng và lạ lẫm đến khó nhận ra

Đầu tháng 4 vừa qua, hoa hậu làng hài Thu Trang đã có chuyến du lịch Hàn Quốc kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu, người đẹp chỉ đăng bức ảnh đeo khẩu trang che kín mặt nhưng khán giả vẫn nhận ra đôi mắt và làn da của bà xã Tiến Luật thay đổi đáng kinh ngạc. Trái ngược với những mỹ nhân giấu giếm chuyện dao kéo thì Thu Trang thẳng thắn thừa nhận mình vừa đi cắt mắt, tiêm mỡ tự thân làm đầy để trẻ hóa gương mặt.

"Làm đẹp là nhu cầu của tất cả mọi người. Đó cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng người xung quanh, nhất là nghệ sĩ như tôi. Ở một khía cạnh khác, là một người vợ, chăm sóc nhan sắc cũng là một cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cơ địa và gương mặt của tôi thuộc dạng gầy, chưa kể một quá trình dài đi diễn đêm, việc ăn ngủ thường xuyên lệch nhịp sinh học, nên mặt tôi nhìn khá hốc hác nếu không trang điểm", Thu Trang trả lời trong một sự kiện.