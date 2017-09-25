Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ tổ chức sinh nhật ngọt ngào

Giải trí 25/09/2017 11:08

Tự nhận mình không phải soái ca nhưng Tiến Luật vô tình đã khiến nhiều chị em vô cùng ghen tỵ khi tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho bà xã - "Hoa hậu hài" Thu Trang.

Mới đây, diễn viên Tiến Luật đã khiến nhiều fan ngưỡng mộ khi bí mật tổ chức sinh nhật cho bà xã Thu Trang khiến nữ diễn viên hạnh phúc nghẹn ngào trong ngày đặc biệt này.

Trên trang Facebook cá nhân, Tiến Luật viết những lời đầy ngôn tình cho bà xã trong ngày sinh nhật: “Chỉ muốn em biết là dù 10 hay 100 hoặc nếu được thì 10 ngàn năm sau anh vẫn muốn làm chồng em, vẫn muốn nắm tay em đi đến hết con đường, dù chông gai hay sung sướng!!! Sinh nhật vui vẻ nhé, bé Trang! Anh yêu em!”.

Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ tổ chức sinh nhật ngọt ngào - Ảnh 1
Nhận mình không phải "soái ca" nhưng Tiến Luật đã khiến nhiều người ngưỡng mộ về tình cảm mà anh dành cho vợ - Ảnh: Internet

Ông xã “Hoa hậu hài” tự nhận mình không phải là "soái ca" nhưng vẫn muốn "nắm tay em đi đến cuối cuộc đời". Dòng chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Sự lãng mạn mà Tiến Luật dành cho bà xã trong ngày sinh nhật khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi.

Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ tổ chức sinh nhật ngọt ngào - Ảnh 2
Nhiều fan cũng gửi đến Thu Trang lời chúc mừng trong ngày sinh nhật - Ảnh: Internet

Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ làm sinh nhật
Tiến Luật bí mật tổ chức sinh nhật cho bà xã - Ảnh: Internet

Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ làm sinh nhật
"Hoa hậu hài" hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ từ ông xã Tiến Luật - Ảnh: Internet

Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ làm sinh nhật
Cận cảnh chiếc bánh sinh nhật cực đáng yêu mà Tiến Luật tặng vợ - Ảnh: Internet

Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ làm sinh nhật
Cô nàng hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc của fan hâm mộ trong ngày đặc biệt của mình - Ảnh: Internet

Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ làm sinh nhật
Cặp đôi còn tạo dáng nhí nhố chụp hình lưu niệm cùng nhau - Ảnh: Internet

Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ làm sinh nhật
Đón tuổi mới với nhiều thành công mới, Thu Trang nhận được sự yêu mến của fan nhiều hơn - Ảnh: Internet

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt

“Hoa hậu hài” Thu Trang lần đầu tiên “đốt mắt” người hâm mộ khi diện bikini sexy tạo dáng tại bể bơi.

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