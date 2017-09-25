Thu Trang khóc nghẹn vì được ông xã Tiến Luật bất ngờ làm sinh nhật

Tự nhận mình không phải soái ca nhưng Tiến Luật vô tình đã khiến nhiều chị em vô cùng ghen tỵ khi tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho bà xã - "Hoa hậu hài" Thu Trang.

Mới đây, diễn viên Tiến Luật đã khiến nhiều fan ngưỡng mộ khi bí mật tổ chức sinh nhật cho bà xã Thu Trang khiến nữ diễn viên hạnh phúc nghẹn ngào trong ngày đặc biệt này.

Trên trang Facebook cá nhân, Tiến Luật viết những lời đầy ngôn tình cho bà xã trong ngày sinh nhật: “Chỉ muốn em biết là dù 10 hay 100 hoặc nếu được thì 10 ngàn năm sau anh vẫn muốn làm chồng em, vẫn muốn nắm tay em đi đến hết con đường, dù chông gai hay sung sướng!!! Sinh nhật vui vẻ nhé, bé Trang! Anh yêu em!”.

Ông xã “Hoa hậu hài” tự nhận mình không phải là "soái ca" nhưng vẫn muốn "nắm tay em đi đến cuối cuộc đời". Dòng chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Sự lãng mạn mà Tiến Luật dành cho bà xã trong ngày sinh nhật khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-trang-khoc-nghen-vi-duoc-ong-xa-tien-luat-bat-ngo-to-chuc-sinh-nhat-ngot-ngao-236287.html