Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt

Hậu trường 14/08/2017 16:38

“Hoa hậu hài” Thu Trang lần đầu tiên “đốt mắt” người hâm mộ khi diện bikini sexy tạo dáng tại bể bơi.

Mới đây, Thu Trang chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình loạt ảnh nóng bỏng trong bộ bikini sexy xuất hiện bên cạnh bể bơi khiến cộng đồng mạng khó rời mắt.

Đây là một trong những lần hiếm hoi bà xã Tiến Luật diện trang phục gợi cảm và tự tin tạo dáng trước ống kính.

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt - Ảnh 1
"Hoa hậu hài" Thu Trang khoe ảnh bikini lộ đường cong nóng bỏng "đốt mắt" dân mạng tại hồ bơi - Ảnh: Internet

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt - Ảnh 2
Nhiều người ngỡ ngàng với thân hình thon gọn và vòng 1 căng đầy của bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt - Ảnh 3
Nữ danh hài sinh năm 1984 nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: Internet

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt - Ảnh 4
Trước đó, nữ danh hài sở hữu thân hình khá gầy gò và thường mặc "kín cổng cao tường" khi tham gia các sự kiện -  Ảnh: Internet

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt - Ảnh 5
Bà xã Tiến Luật khiến nhiều chị em phải ganh tỵ với thân hình nóng bỏng và gợi cảm của mình - Ảnh: Internet

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt - Ảnh 6
Dù không sở hữu một thân hình bốc lửa, hay nhan sắc lung linh nhưng Thu Trang vẫn được người hâm mộ ưu ái mệnh danh là "Hoa hậu hài" - Ảnh: Internet 

Dân mạng 'mắt chữ O miệng chữ A' lần đầu tiên thấy 'Hoa hậu hài' Thu Trang diện bikini đốt mắt - Ảnh 7
Thu Trang kết hôn vào năm 2011 với diễn viên Tiến Luật và cả hai đã có với nhau một cậu con trai dễ thương - Ảnh: Internet

 

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