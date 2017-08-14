“Hoa hậu hài” Thu Trang lần đầu tiên “đốt mắt” người hâm mộ khi diện bikini sexy tạo dáng tại bể bơi.

Mới đây, Thu Trang chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình loạt ảnh nóng bỏng trong bộ bikini sexy xuất hiện bên cạnh bể bơi khiến cộng đồng mạng khó rời mắt.

Đây là một trong những lần hiếm hoi bà xã Tiến Luật diện trang phục gợi cảm và tự tin tạo dáng trước ống kính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-mat-chu-o-mieng-chu-a-lan-dau-tien-thay-hoa-hau-hai-thu-trang-dien-bikini-dot-mat-225708.html