Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tiến Luật khiến Thu Trang 'khóc ròng' vì hành động siêu ngọt ngào này

Nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tiến Luật viết tâm thư ngọt ngào gửi đến bà xã Thu Trang khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.

Thu Trang – Tiến Luật được công chúng xem là cặp đôi gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Việt. Hai nghệ sĩ đã cùng trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ từ khi còn là sinh viên. Với sự đồng cảm và thấu hiểu, cả hai quyết định về chung nhà vào đầu năm 2011. Cuộc sống gia đình của họ đang ngày càng viên mãn khi cậu con trai đầu lòng ngày một lớn và chăm ngoan.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Thu Trang và Tiến Luật còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân ngọt ngào - Ảnh: Internet

Mới đây, Tiến Luật bất ngờ đăng hình ảnh vui vẻ bên bà xã Thu Trang kèm dòng trạng thái tình cảm gửi đến vợ nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới: “11/1/2011 chúng tôi kết hôn và hôm nay 11/1/2018, 7 năm về chung mái nhà rồi, vẫn yêu điên cuồng bớt gây nhau nhiều lắm rồi vì giờ tôi năn nỉ vợ giỏi hơn trước và chắc do trưởng thành hơn. Thôi ráng ở với anh tới 2111 nha mình, rồi lúc đó hai đứa ngồi lại tính tiếp hen”.

Dòng trạng thái tình cảm của Tiến Luật gửi bà xã khiến công chúng ghen tỵ - Ảnh: FBNV

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Giữa bộn bề công việc, Thu Trang chia sẻ muốn sinh con vào năm sau Nữ nghệ sĩ hài cho biết khi điều kiện kinh tế gia đình ổn định, chị và ông xã diễn viên Tiến Luật muốn có thêm nhóc tì thứ hai.

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