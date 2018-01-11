Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tiến Luật khiến Thu Trang 'khóc ròng' vì hành động siêu ngọt ngào này

Hậu trường 11/01/2018 17:37

Nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tiến Luật viết tâm thư ngọt ngào gửi đến bà xã Thu Trang khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.

Thu Trang – Tiến Luật được công chúng xem là cặp đôi gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Việt. Hai nghệ sĩ đã cùng trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ từ khi còn là sinh viên. Với sự đồng cảm và thấu hiểu, cả hai quyết định về chung nhà vào đầu năm 2011. Cuộc sống gia đình của họ đang ngày càng viên mãn khi cậu con trai đầu lòng ngày một lớn và chăm ngoan.

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tiến Luật khiến Thu Trang 'khóc ròng' vì hành động siêu ngọt ngào này - Ảnh 1

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Thu Trang và Tiến Luật còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân ngọt ngào - Ảnh: Internet

Mới đây, Tiến Luật bất ngờ đăng hình ảnh vui vẻ bên bà xã Thu Trang kèm dòng trạng thái tình cảm gửi đến vợ nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới: “11/1/2011 chúng tôi kết hôn và hôm nay 11/1/2018, 7 năm về chung mái nhà rồi, vẫn yêu điên cuồng bớt gây nhau nhiều lắm rồi vì giờ tôi năn nỉ vợ giỏi hơn trước và chắc do trưởng thành hơn. Thôi ráng ở với anh tới 2111 nha mình, rồi lúc đó hai đứa ngồi lại tính tiếp hen”.

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tiến Luật khiến Thu Trang 'khóc ròng' vì hành động siêu ngọt ngào này - Ảnh 2

Dòng trạng thái tình cảm của Tiến Luật gửi bà xã khiến công chúng ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tiến Luật khiến Thu Trang 'khóc ròng' vì hành động siêu ngọt ngào này - Ảnh 3

Dưới bài viết, cặp đôi Anh Tú và Diệu Nhi để lại bình luận hài hước - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tiến Luật khiến Thu Trang 'khóc ròng' vì hành động siêu ngọt ngào này - Ảnh 4

Cộng đồng mạng gửi lời chúc phúc đến tổ ấm nhỏ của "Hoa hậu làng hài"- Ảnh: FBNV

Giữa bộn bề công việc, Thu Trang chia sẻ muốn sinh con vào năm sau

Giữa bộn bề công việc, Thu Trang chia sẻ muốn sinh con vào năm sau

Nữ nghệ sĩ hài cho biết khi điều kiện kinh tế gia đình ổn định, chị và ông xã diễn viên Tiến Luật muốn có thêm nhóc tì thứ hai.

Xem thêm
Từ khóa:   thu trang - tiến luật tiến luật cuộc sống của Thu Trang - Tiến Luật

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 32 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 47 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 17 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42