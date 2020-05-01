Sau tuyên bố muốn đẻ con càng sớm càng tốt, Ngọc Trinh bị chị ruột hé lộ chuyện sắp lấy chồng?

Thời gian gần đây, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không ít lần đề cập đến vấn đề sinh con. Mới đây, Ngọc Bích lại tiếp tục có động thái ám chỉ việc em gái sắp lấy chồng.

Ngọc Trinh luôn là cái tên hot của làng giải trí Việt. Cô được chú ý khi sở hữu thân hình nóng bỏng cùng những lần khoe thân táo bạo khó cưỡng. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp cũng là chủ đề nóng luôn được mọi người quan tâm.

Sau hàng loạt mối tình chóng vánh với nhiều đại gia, thời gian gần đây, Ngọc Trinh thường đề cập đến chuyện lấy chồng, sinh con. "Nữ hoàng nội y" đang rất nôn nóng muốn có con đầu lòng. Cô còn chuẩn bị phòng riêng cho hai nhóc tỳ tại biệt thự mới xây dựng dù chưa công khai bạn trai. Trong một vài chia sẻ gần đây, chân dài "Vòng eo 56" cho biết, cô vẫn đang đợi chàng trai hợp phong thủy sẽ đến bên đời mình và cùng cho ra "trái ngọt" tình yêu.

Vào những dịp lễ, Ngọc Trinh luôn nhận được món quà ngọt ngào từ người đàn ông bí mật - Ảnh: FB

Những tưởng đó chỉ là lời nói ngẫu hứng của chân dài Trà Vinh với fan. Thế nhưng mới đây, chị ruột Ngọc Trinh lại đề cập đến chuyện em gái sắp lên xe hoa. Cụ thể trên trang cá nhân, Ngọc Bích đăng tải nhiều hình ảnh của em gái kèm chú thích: "Em sắp là vợ người ta la lá la la là la”. Dòng trạng thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng Ngọc Bích đang "nhá hàng" chuyện Ngọc Trinh sắp lấy chồng.

Ngọc Bích úp mở chuyện em gái sắp lên xe hoa ở tuổi 31 - Ảnh: FB

Ngọc Trinh và chị ruột Ngọc Bích - Ảnh: FB

Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng có ý định sẽ kết hôn trước 30 tuổi. Bởi vậy, nếu chân dài Trà Vinh có quyết định lập gia đình ở tuổi 31 cũng là hợp lý. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của dân mạng và phải đợi người trong cuộc lên tiếng.

Hậu công khai có người mới, Ngọc Trinh diện bikini gợi cảm nhưng lại cẩn thận làm điều này Chia sẻ hình ảnh diện bikini mới nhất trên trang Facebook cá nhân, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh gây chú ý với hành động đầy khéo léo.

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