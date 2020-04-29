Hậu công khai có người mới, Ngọc Trinh diện bikini gợi cảm nhưng lại cẩn thận làm điều này

Hậu trường 29/04/2020 16:42

Chia sẻ hình ảnh diện bikini mới nhất trên trang Facebook cá nhân, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh gây chú ý với hành động đầy khéo léo.

Hậu chia tay bạn trai đại gia, Ngọc Trinh đã nhanh chóng tìm được người mới. Trên mạng xã hội, “nữ hoàng nội y” thường xuyên úp mở về danh tính người yêu. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn gọi bạn trai là “cậu bé” khiến nhiều người đặt nghi vấn cô nàng đang yêu một chàng trai kém tuổi. Tuy nhiên, vì giấu bạn trai quá kỹ nên cư dân mạng không thể tìm được thông tin về tình mới của “gà cưng” Khắc Tiệp.

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Ngọc Trinh khoe có người mới nhưng quyết không tiết lộ chân dung - Ảnh: IG

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh diện bikini tạo dáng ở hồ bơi ngay tại biệt thự của mình kèm dòng trạng thái đầy triết lý: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Những kẻ không ưa bạn sẽ chờ sơ hở để làm bạn buồn, bạn khóc, bạn tổn thương và mục đích là khiến bạn không gượng dậy được. Đó là những lúc bạn cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nếu người ta làm bạn buồn 1, hãy tự tạo niềm vui cho mình gấp 10 lần như thế. Chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc và cuộc đời rộn rã tiếng cười của bạn mới là cách “trả thù” tốt nhất”.

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Bài đăng của Ngọc Trinh - Ảnh: FB
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Ngọc Trinh khéo léo dùng tay che vòng 1 - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, dù diện bikini gợi cảm nhưng Ngọc Trinh lại tạo dáng đầy khéo léo để che đi vòng 1. Khoảnh khắc này của “nữ hoàng nội y” được cho là ngoan hiền hơn hẳn so với những bộ ảnh táo bạo trước đây. Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh đã thay đổi vì bạn trai.

Trước đó, người đẹp từng cho biết sẽ cố gắng trở nên dịu dàng hơn để làm hài lòng người yêu. Thậm chí thời gian gần đây, Ngọc Trinh còn tiết lộ mong muốn có con càng sớm càng tốt.

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Cô nàng đang dần thay đổi vì bạn trai? - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Ngọc Trinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một số ý kiến cho rằng “nữ hoàng nội y” quá gầy, cần tẩm bổ thêm: “Dạo này có vẻ gầy đi quá”, “Xinh lắm luôn ý chị ơi”, “Chị Trinh có da có thịt nhìn sẽ thu hút hơn. Ốm quá mất đi sự sexy vốn có”, “Xuất sắc lắm đó bé ơi”…

Sau nửa năm kết hôn, lần hiếm hoi Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc diện bikini tình tứ bên ông xã đại gia

Sau nửa năm kết hôn, lần hiếm hoi Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc diện bikini tình tứ bên ông xã đại gia

Loạt ảnh lãng mạn như ngôn tình chụp cùng ông xã được ca sĩ Bảo Thy chia sẻ trên trang fanpage đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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Từ khóa:   nữ hoàng nội y sao Việt diện bikini Khắc Tiệp

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