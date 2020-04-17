Sau nửa năm kết hôn, lần hiếm hoi Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc diện bikini tình tứ bên ông xã đại gia

Hậu trường 17/04/2020 11:42

Loạt ảnh lãng mạn như ngôn tình chụp cùng ông xã được ca sĩ Bảo Thy chia sẻ trên trang fanpage đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ngày 16/11/2019, ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia tổ chức lễ cưới sang trọng tại một khách sạn 6 sao nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cô.

ca si bao thy 1
Bảo Thy và ông xã đại gia Phan Lĩnh - Ảnh: FB

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Bảo Thy không chia sẻ quá nhiều về bạn đời của mình với công chúng. Từ sau khi kết hôn, Bảo Thy chỉ 1 lần nhắc đến ông xã trên trang cá nhân với những lời khen có cánh: “Anh là một người không biết lãng mạn, cũng chẳng biết nói ngôn tình. Chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho Thy cũng như mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ bé nhất!”.

Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ vô cùng thích thú khi giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” bất ngờ chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã lên trang fanpage. Qua loạt ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện bikini gợi cảm cùng ông xã ngắm nhìn thác nước hoang sơ, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên yên bình. Cả hai còn nắm tay nhau đầy tình tứ cùng dạo bờ biển ngắm mặt trời lặn.

ca si bao thy 2
Bảo Thy khoe dáng thon gọn với bikini - Ảnh: FB

ca si bao thy 3

ca si bao thy 4

Bảo Thy thoải mái nô đùa cùng ông xã trên bãi biển – Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi Bảo Thy chia sẻ hình ảnh của ông xã Phan Lĩnh đến người hâm mộ. Có thể thấy, nữ ca sĩ đang vô cùng hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Nhiều người bày tỏ mong muốn sẽ sớm nhận được “tin vui” từ “công chúa bong bóng”.

Sao Việt nô nức khoe quà 8/3: Bảo Thy được tặng hoa hồng, vợ chồng Kha Ly rủ nhau hẹn hò lãng mạn tại Bali

Sao Việt nô nức khoe quà 8/3: Bảo Thy được tặng hoa hồng, vợ chồng Kha Ly rủ nhau hẹn hò lãng mạn tại Bali

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nghệ sĩ Việt đồng loạt khoe quà nhận được từ những người yêu thương, đồng thời gửi lời chúc mừng đến một nửa thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thy Bảo Thy và chồng đại gia ông xã Bảo Thy

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 58 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026