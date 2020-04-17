Sau nửa năm kết hôn, lần hiếm hoi Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc diện bikini tình tứ bên ông xã đại gia

Loạt ảnh lãng mạn như ngôn tình chụp cùng ông xã được ca sĩ Bảo Thy chia sẻ trên trang fanpage đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ngày 16/11/2019, ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia tổ chức lễ cưới sang trọng tại một khách sạn 6 sao nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cô.

Bảo Thy và ông xã đại gia Phan Lĩnh - Ảnh: FB

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Bảo Thy không chia sẻ quá nhiều về bạn đời của mình với công chúng. Từ sau khi kết hôn, Bảo Thy chỉ 1 lần nhắc đến ông xã trên trang cá nhân với những lời khen có cánh: “Anh là một người không biết lãng mạn, cũng chẳng biết nói ngôn tình. Chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho Thy cũng như mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ bé nhất!”.

Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ vô cùng thích thú khi giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” bất ngờ chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã lên trang fanpage. Qua loạt ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện bikini gợi cảm cùng ông xã ngắm nhìn thác nước hoang sơ, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên yên bình. Cả hai còn nắm tay nhau đầy tình tứ cùng dạo bờ biển ngắm mặt trời lặn.

Bảo Thy khoe dáng thon gọn với bikini - Ảnh: FB

Bảo Thy thoải mái nô đùa cùng ông xã trên bãi biển – Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi Bảo Thy chia sẻ hình ảnh của ông xã Phan Lĩnh đến người hâm mộ. Có thể thấy, nữ ca sĩ đang vô cùng hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Nhiều người bày tỏ mong muốn sẽ sớm nhận được “tin vui” từ “công chúa bong bóng”.

Sao Việt nô nức khoe quà 8/3: Bảo Thy được tặng hoa hồng, vợ chồng Kha Ly rủ nhau hẹn hò lãng mạn tại Bali Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nghệ sĩ Việt đồng loạt khoe quà nhận được từ những người yêu thương, đồng thời gửi lời chúc mừng đến một nửa thế giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nua-nam-ket-hon-lan-hiem-hoi-bao-thy-chia-se-khoanh-khac-dien-bikini-tinh-tu-ben-ong-xa-dai-gia-356861.html