Bị chỉ trích hỗn hào với ba ruột, Ngọc Trinh đáp trả đanh thép

Hậu trường 20/04/2020 17:43

Nhận về vô số bình luận tiêu cực từ cư dân mạng vì cách xưng hô khi quay clip nấu ăn với ba ruột, Ngọc Trinh chính thức lên tiếng.

Như nhiều nghệ sĩ khác, Ngọc Trinh dành trọn thời gian bên gia đình trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát. Những lúc rảnh rỗi, chân dài Trà Vinh quay clip vui về cuộc sống trong căn biệt thự 24 tỷ mới xây. Mới đây, mỹ nhân "Vòng eo 56" còn quay clip nấu món cà ri gà và mời ba ruột hướng dẫn. Thế nhưng khi clip này đăng tải, "Nữ hoàng nội y" lại nhận về nhiều bình luận chỉ trích vì cách xưng hô với đấng sinh thành. Cụ thể, thay vì gọi ba, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp lại gọi thẳng tên ông là "Bảy Tòng".

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Bị chỉ trích nói hỗn khi gọi thẳng tên cha đẻ...
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... Ngọc Trinh cho biết đó là cách xưng hô thân thương của hai cha con - Ảnh: Cắt từ clip

Trước những bình luận chỉ trích vì cho rằng mình hỗn hào với ba ruột, mỹ nhân sinh năm 1989 thẳng thắn lên tiếng nói rõ.

Ngọc Trinh chia sẻ trên Instagram: "Nhiều người nói chị hỗn khi gọi ba là Bảy Tòng, nhưng mọi người không hiểu đó là cách xưng hô từ xưa tới giờ. Nói thẳng ra giống như hai người bạn vậy đó, mặc dù là cha con. Nếu các em nghĩ hỗn là sai hoàn toàn. Nếu chị hỗn thì ba sẽ chỉnh chị liền.

Từ đó rất thân thương, đó là kiểu xưng hô của miền Tây chứ không phải hỗn, bất hiếu. Chị muốn nói cho mọi người hiểu, còn ai không muốn hiểu thì thôi, chị cũng không cần. Cố tình không hiểu mà giải thích thì cũng vô ích, những người vốn có định kiến thì chị cũng chẳng quan tâm. Nhìn mặt chị yếu đuối, xinh xắn vậy thôi chứ bên trong rất mạnh mẽ".

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Ở tuổi 31, Ngọc Trinh tỏ ra bình thản trước mọi thị phi - Ảnh: FB

Vừa qua, cô cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ khi liên tục bị chê gầy gò. "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cho biết đang rất hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình với cân nặng là 49kg cùng số đo 83-55-90. 

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