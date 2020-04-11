Mấy ai giàu như Ngọc Trinh, 1 lần bỏ heo đất cả xấp tiền đô dày cộm, ai nhìn cũng choáng

Một lần nữa, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại khiến cộng đồng mạng choáng váng vì cách chứng minh độ giàu có của mình.
- Sự thật thẻ đen cho người có thu nhập 30 tỷ đồng/năm Ngọc Trinh đang sử dụng
- Sao Việt đồng lòng giúp đỡ người dân vượt qua hạn mặn: Ngọc Trinh chi hẳn 200 triệu, Thủy Tiên ra sức kêu gọi nhà hảo tâm
Ngọc Trinh là gương mặt hot thuộc hàng top của showbiz Việt hiện nay. Tên tuổi của cô gắn liền với hình ảnh sexy, nóng bỏng. Ở tuổi 31, chân dài Trà Vinh không ngại bất cứ trang phục táo bạo nào. Thậm chí cô còn sẵn sàng thực hiện những bộ ảnh nude táo bạo nhất.
Không chỉ gây ấn tượng bởi những bộ ảnh nóng bỏng cùng danh xưng "Nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang khó ai bì kịp. Bên cạnh bộ sưu tập đồ hiệu "khủng" như giày dép, túi xách, quần áo... có giá trị tiền tỷ, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp sở hữu nhiều xe hơi và biệt thự. Đặc biệt, cuộc sống xa hoa cùng những chuyến du lịch hạng sang của cô nàng cũng khiến nhiều người đỏ mắt ghen tỵ.
Ít giờ trước, mỹ nhân “Vòng eo 56” lại một lần nữa gây xôn xao dư luận bởi độ giàu có “không phải dạng vừa” của mình. Cô khiến người hâm mộ choáng khi quay clip nuôi lợn đất bằng một xấp tiền đô dày cộm. Dù không biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng nhìn qua có thể đoán con số không hề nhỏ chút nào.
Cách đây không lâu, người mẫu Ngọc Trinh vừa chuyển đến căn biệt thự mới xây dựng “siêu to khổng lồ” trên khu đất vàng tại TP. Hồ Chí Minh. Được biết, biệt thự rộng 800m2 trị giá hơn 24 tỷ đồng với 4 phòng ngủ.