Mấy ai giàu như Ngọc Trinh, 1 lần bỏ heo đất cả xấp tiền đô dày cộm, ai nhìn cũng choáng

Ngọc Trinh là gương mặt hot thuộc hàng top của showbiz Việt hiện nay. Tên tuổi của cô gắn liền với hình ảnh sexy, nóng bỏng. Ở tuổi 31, chân dài Trà Vinh không ngại bất cứ trang phục táo bạo nào. Thậm chí cô còn sẵn sàng thực hiện những bộ ảnh nude táo bạo nhất.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Ngọc Trinh sở hữu gia tài đồ sộ - Ảnh: FB

Không chỉ gây ấn tượng bởi những bộ ảnh nóng bỏng cùng danh xưng "Nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang khó ai bì kịp. Bên cạnh bộ sưu tập đồ hiệu "khủng" như giày dép, túi xách, quần áo... có giá trị tiền tỷ, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp sở hữu nhiều xe hơi và biệt thự. Đặc biệt, cuộc sống xa hoa cùng những chuyến du lịch hạng sang của cô nàng cũng khiến nhiều người đỏ mắt ghen tỵ.