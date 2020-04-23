Bị nói keo kiệt vì chi tiền tỷ mua sắm nhưng chỉ tặng bố mẹ đồng hồ 4 triệu, Ngọc Trinh nói gì?

Hậu trường 23/04/2020 16:12

Trước những lời chỉ trích, móc mỉa của anti-fan trong việc báo hiếu đấng sinh thành, Ngọc Trinh thẳng thắn lên tiếng.

Là chân dài đình đám của Vbiz, mọi động thái của Ngọc Trinh đều thu hút sự chú ý của dư luận. Ít ngày trước, "Nữ hoàng nội y" gây tranh cãi trong cách xưng hô với ba ruột. Nhiều người cho rằng cô nói hỗn khi gọi thẳng tên thật của ông. Lý giải về vấn đề này, chân dài Trà Vinh cho biết đây là cách gọi thân mật của mình với ba ruột.

Bị nói keo kiệt vì chi tiền tỷ mua sắm nhưng chỉ tặng bố mẹ đồng hồ 4 triệu, Ngọc Trinh nói gì? - Ảnh 1
Thời gian gần đây, Ngọc Trinh thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh về ba ruột lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Mới đây, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp lại gây xôn xao khi tiết lộ về món quà mua cho ba mẹ. Chân dài Trà Vinh cho biết, cô vừa mua tặng ông bà cặp đồng hồ có giá 4-5 triệu đồng đến từ một thương hiệu rất bình thường. Việc làm của Ngọc Trinh lại nhận về nhiều lời chỉ trích, mỉa mai từ anti-fan. Nhiều người cho rằng mỹ nhân “Vòng eo 56” keo kiệt khi chi tiền tỷ mua đồ hiệu cho bản thân nhưng lại báo hiếu ba mẹ bằng 1 món quà có giá trị quá thua kém.

Vốn là người thẳng tính, người mẫu Ngọc Trinh không ngần ngại lên tiếng đáp trả. Cô nói: “Nhiều người nói tôi mua cho bản thân đồ mấy trăm triệu nhưng lại tặng bố mẹ có mấy triệu nhưng ba mẹ tôi thích thế, đẹp là được, ông bà muốn như vậy. Còn những thứ tôi lo cho bố mẹ thì họ biết được rồi, tôi có thương bố mẹ hay không thì tự trong lòng tôi biết”. Có kinh nghiệm đối diện với thị phi, chân dài này nhấn mạnh thêm: “Các bạn không cần bình luận này nọ nữa, nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của Trinh đâu”.

Bị nói keo kiệt vì chi tiền tỷ mua sắm nhưng chỉ tặng bố mẹ đồng hồ 4 triệu, Ngọc Trinh nói gì? - Ảnh 2
Ngọc Trinh khoe ảnh bên ba ruột và mẹ kế - Ảnh: FB

Ở tuổi 31, Ngọc Trinh sở hữu khối tài sản lớn gồm bộ sưu tập đồ hiệu, siêu xe và bất động sản... Đầu năm 2020, mỹ nhân sinh năm 1989 đã hoàn thiện căn biệt thự 24 tỷ và dọn đến sống. Cô thiết kế phòng cho ba mẹ vô cùng tiện nghi tại đây.

Bị chỉ trích hỗn hào với ba ruột, Ngọc Trinh đáp trả đanh thép

Bị chỉ trích hỗn hào với ba ruột, Ngọc Trinh đáp trả đanh thép

Nhận về vô số bình luận tiêu cực từ cư dân mạng vì cách xưng hô khi quay clip nấu ăn với ba ruột, Ngọc Trinh chính thức lên tiếng.

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