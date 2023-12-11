Sau thông báo ẩn ý chuyện 'không giữ được con', Nam Em được chồng sắp cưới hộ tống đi diễn, thần sắc hiện tại thế nào?

Cô viết: "Minh Trí của mẹ bình an nhé. Ba mẹ không bảo vệ được cho con. Hy vọng những ngày tháng sau này, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ cho con. Thiên thần của mẹ".

Những ngày qua, người đẹp Nam Em gây xôn xao khắp mạng xã hội khi chính thức công khai bạn trai và thông báo sẽ tổ chức lễ đính hôn vào năm sau. Cách đây ít ngày, mỹ nhân gốc Tiền Giang còn tiếp tục một phen hoảng hốt khi đăng ảnh minh hoạ gia đình 3 người kèm dòng trạng thái ẩn ý 'mất con'.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ truyền thông, Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 tiết lộ với chồng sắp cưới kinh doanh lĩnh vực phong thuỷ. Cả 2 quen nhau khi người đẹp đi mua đồ tại một cửa hàng do anh làm chủ. Sau một thời gian tìm hiểu, Nam Em quyết định tỏ tình, hiện cặp đôi đã quen nhau được 9-10 tháng.

Sau hình ảnh đăng tải, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khoẻ hiện tại của Nam Em. Cho đến mới đây nhất, Nam Em lần đầu xuất hiện trở lại sàn diễn ở Cà Mau và có sự tháp tùng kề cận của bạn trai. Trong hậu trường , anh C. nắm tay Nam Em không rời khi cô đang trang điểm . Thần sắc của mỹ nhân quê Tiền Giang vẫn lộ rõ nét mệt mỏi, uể oải hậu loạt drama.

Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 tiết lộ với chồng sắp cưới kinh doanh lĩnh vực phong thuỷ

Danh tính của chồng Nam Em nhanh chóng bị cộng đồng mạng "đào bới", một số người cho rằng anh chàng này có quá khứ không tốt và khuyên nhủ người đẹp hãy kết thúc mối quan hệ. Sau nhiều ngày trở thành chủ đề bàn tán, chồng sắp cưới của Nam Em lần đầu trải lòng về những ồn ào trong quá khứ. Cụ thể, người này viết: "Phải công nhận sức mạnh bạo lực của mạng xã hội rất là lớn nhưng nó không làm gì được chúng tôi. Ẩn đi mọi thứ để nó nhẹ nhàng, lắng đọng và cũng để biết thêm về nhiều mối quan hệ tôi cần dẹp bỏ".

Bạn trai Nam Em thừa nhận quá khứ của anh bẩn nhưng "chưa bao giờ nó bẩn tới mức qua ống ngắm của xã hội đánh giá như vậy". Đồng thời, anh cũng công khai nhắc về người cũ sau loạt lùm xùm đã qua: "Tội cho các cô gái ở quá khứ họ quen tôi, gia đình họ đang êm ấm và bây giờ thì sóng gió theo. Hàng chục năm rồi các bạn vẫn đào bới lại để gia đình họ tan nát. Tôi không thay đổi và phân tích về quá khứ nữa, có sai tôi nhận sai, có đúng thì tôi cũng nhận sai".



Danh tính của chồng Nam Em nhanh chóng bị cộng đồng mạng "đào bới", một số người cho rằng anh chàng này có quá khứ không tốt và khuyên nhủ người đẹp hãy kết thúc mối quan hệ

Sau những bão tố, anh quyết định dừng việc sử dụng Facebook, quay trở lại cuộc sống tĩnh lặng như trước đây. "Hiện tại tôi xin dừng lại Facebook và xóa Facebook trở lại cuộc sống như trước. Tôi và cô ấy sẽ lại sống trong âm thầm và tĩnh lặng. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi được hương vị sóng gió bão táp để chúng tôi trải qua và vẫn đang bình an, tự tại... Xin cảm ơn cuộc sống" - bạn trai Nam Em tuyên bố.

Sau những bão tố, anh quyết định dừng việc sử dụng Facebook, quay trở lại cuộc sống tĩnh lặng như trước đây

Hiện, bạn trai Nam Em cũng khóa tài khoản mạng xã hội như lời tuyên bố trong bài viết. Song những động thái của người đẹp gốc Tiền Giang vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.