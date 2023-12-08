Nam Em gây hoang mang khi đăng story ẩn ý chuyện 'mất con', chồng sắp cưới có động thái lạ khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 08/12/2023 20:32

Mới đây, Nam Em khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng ảnh minh hoạ gia đình 3 người, kèm dòng tâm sự gây chú ý.

Những ngày qua, Nam Em trở thành cái tên gây ồn ào khắp MXH kể từ khi công khai danh tính chồng sắp cưới.

Nam Em gây hoang mang khi đăng story ẩn ý chuyện 'mất con', chồng sắp cưới có động thái lạ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Thời gian gần đây, Nam Em là cái tên gây ồn ào khắp cõi mạng

Sau khi đăng đàn bức xúc vì bị antifan hãm hại, trộn đồ ăn có chất bẩn, Nam Em tiếp tục réo gọi nhiều cái tên khác như ca sĩ - diễn viên Bạch Công Khanh và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Nam Em cũng chẳng ngại đối đáp với một nhân vật tự xưng là "mẹ nuôi" của cô, thừa nhận được người này cho tiền cũng như cho vay tài chính. Ngoài ra, Nam Em cũng tiết lộ cô và chồng sắp cưới công khai cũng vì bị "người mẹ nuôi" này ngăn cấm đến với nhau.

Nam Em gây hoang mang khi đăng story ẩn ý chuyện 'mất con', chồng sắp cưới có động thái lạ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Mỹ nhân gốc Tiền Giang và chồng sắp cưới

Đến sáng 8/12, mỹ nhân gốc Tiền Giang tiếp tục khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng ảnh minh hoạ gia đình 3 người, kèm dòng tâm sự gây chú ý: "Minh Trí của mẹ bình an nhé. Ba mẹ không bảo vệ được cho con. Hy vọng những ngày tháng sau này. Cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ cho con. Thiên thần của mẹ".

Nam Em gây hoang mang khi đăng story ẩn ý chuyện 'mất con', chồng sắp cưới có động thái lạ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3
Dòng trạng thái đáng ngờ của Nam Em

Bài đăng này hiện đang khiến "cõi mạng" lần nữa "dậy sóng". Nhiều người cho rằng người đẹp đang lấp lửng về chuyện không giữ được em bé. 

Giữa lúc chính chủ chưa có lời giải thích, phía chồng sắp cưới của nàng hoa khôi cũng bất ngờ có động thái lạ. Người này không có bất kỳ phản hồi nào về story của bạn gái mà chỉ âm thầm khóa trang cá nhân trên Facebook sau nhiều drama xảy ra.

Nam Em gây hoang mang khi đăng story ẩn ý chuyện 'mất con', chồng sắp cưới có động thái lạ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4
Người đẹp từng bị nghi có tin vui 

Giữa tháng 11 vừa qua, sau khi thông báo đã tìm được ý trung nhân và sắp lên xe hoa, Nam Em từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng. Thậm chí, một số người hâm mộ còn gửi đồ dùng em bé đến nhà Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long, điền tên người nhận là chồng sắp cưới của cô. Tuy nhiên, thời điểm đó, Nam Em phủ nhận chuyện đã có tin vui: "Trời ơi, tui có bầu đâu mà fan tặng một thùng sữa cho bà bầu vầy nè. Rồi ai uống. Mà còn gửi cho người nhận là Bùi Hữu Cường nữa. Lạy mấy ông mấy bà".

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Loạt trạng thái của Nam Em, chĩa mũi nhọn về phía Miss Universe VietNam - Bùi Quỳnh Hoa, đang khiến cư dân mạng xôn xao.

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Từ khóa:   Nam Em Tin tức giải trí hậu trường

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