Mới đây, nam nhạc sĩ quyết định tổ chức đêm nhạc dành tặng khán giả để đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong suốt 30 năm cống hiến với nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cũng hào hứng cho biết, chương trình sẽ có sự tham gia của "bộ 3 huyền thoại" gắn liền với những bài hit của anh: Cẩm Ly, Đan Trường và Lam Trường.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã có 30 năm làm nghề sáng tác và sở hữu trong tay trên 150 ca khúc. Nhắc đến Nhất Huy, khán giả liền nhớ đến nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của Cẩm Ly như: Nhạt phai, Yêu trong niềm đau, Người thầy,...

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và ca sĩ Cẩm Ly.

Chương trình sẽ có sự tham gia của "Bộ 3 huyền thoại": Cẩm Ly, Đan Trường và Lam Trường.

Thông tin ca sĩ Cẩm Ly sẽ trình diễn tại đêm nhạc của người bạn thân thiết kiêm nhạc sĩ "ruột" Nguyễn Nhất Huy khiến nhiều khán giả háo hức, mong chờ sự trở lại của nữ ca sĩ. Bởi, từ cuối năm 2017, ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ về việc cô bị viêm đa xoang. Do bệnh không thuyên giảm khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có lúc cất không thành tiếng. Nên thời gian qua, khán giả ít thấy sự xuất hiện của Cẩm Ly trên sân khấu ca nhạc.

Cẩm Ly trở lại sau bạo bệnh, tái xuất trong đêm nhạc của Nguyễn Nhất Huy.

Về phần Nguyễn Nhất Huy, nam nhạc sĩ còn được mệnh danh là "nhạc sĩ thất tình". Nói về lý do chọn Đà Lạt để kỷ niệm cho hành trình 30 năm sáng tác, nhạc sĩ cho biết: "Trước đây, bất cứ khi nào thất tình là tôi lên Đà Lạt. Những bài hit của tôi gần như được viết ở Đà Lạt. Chẳng hạn trong Nụ hồng hờ hững, Lam Trường hát câu “làm người khách cuối tiễn bước em trên sân ga” chính là ga Đà Lạt; rồi Người về cuối phố cũng viết trên một con đường Đà Lạt, Đêm cô đơn cũng ra đời ở thành phố sương này, hay cả Yêu trong niềm đau cũng là yêu ở Đà Lạt".