Cẩm Ly đang hát hăng say, Trường Giang bỗng lao ra sân khấu làm một việc khiến khán giả ngỡ ngàng!

Đáng nói, trong lúc Cẩm Ly đang biểu diễn, Trường Giang bất ngờ xông từ trong cánh gà lao ra sân khấu gây nhiều sự chú ý.

Trường Giang không chỉ được yêu mến bởi nét diễn hài hước trên sân khấu mà ngoài đời anh cũng là một người ấm áp, ân cần hay giúp đỡ người khác. Mới đây, trên mạng xã hội, dân tình bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip màn biểu diễn của Cẩm Ly tại 1 sân khấu ca nhạc. Đáng nói, trong lúc Cẩm Ly đang biểu diễn, Trường Giang bất ngờ xông từ trong cánh gà lao ra sân khấu để "quẩy" nhiệt tình cùng "chị Tư" khiến khán giả có mặt tại đêm nhạc vô cùng thích thú.

Từ lâu, Cẩm Ly và Trường Giang có mối quan hệ thân thiết Theo như cộng đồng mạng tiết lộ dưới bình luận, lý do Trường Giang xuất hiện bất ngờ trong tiết mục hát của Cẩm Ly là vì khi nghe giọng nữ ca sĩ bị khan, hát hò có đôi chút khá khó khăn nên anh đã quyết định lao ra sân khấu để pha trò để hỗ trợ. Trong lúc Cẩm Ly đang biểu diễn, Trường Giang bất ngờ xông từ trong cánh gà lao ra sân khấu để "quẩy" nhiệt tình cùng "chị Tư" Lý do Trường Giang xuất hiện bất ngờ là vì khi nghe giọng nữ ca sĩ bị khan, hát hò có đôi chút khá khó khăn nên anh đã quyết định lao ra sân khấu để pha trò Nhờ đó, phần biểu diễn của Cẩm Ly cũng được hoàn thành một cách tốt nhất. Sự hài hước và duyên dáng của Trường Giang trên sân khấu khiến khán giả cũng như Cẩm Ly không thể nào nhịn cười xuyên suốt màn trình diễn. Đa số ý kiến đều gửi lời khen cho sự tinh tế xử lí tình huống của Trường Giang.

Đa số ý kiến đều gửi lời khen cho sự tinh tế xử lí tình huống của Trường Giang Được biết, từ lâu, Cẩm Ly và Trường Giang có mối quan hệ thân thiết. Không ít lần Cẩm Ly đã xuất hiện trên các sân khấu hài kịch để hỗ trợ cho đàn em. Vừa qua, sau khoảng thời gian tạm ngưng ca hát để toàn tâm chăm sóc cho gia đình cũng như hồi phục lại sức khỏe, cách đây không lâu Cẩm Ly cũng đã bắt đầu trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc cá nhân tại phòng trà nhằm tri ân và gặp gỡ khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-ly-ang-hat-hang-say-truong-giang-bong-lao-ra-san-khau-lam-mot-viec-khien-khan-gia-ngo-ngang-581069.html