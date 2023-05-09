Trường Giang tiết lộ 'nghi thức' khi con gái đi học về, 'tan chảy' với hành động của ái nữ dành cho em mình

Hậu trường 09/05/2023 15:36

Trên trang cá nhân mới đây, Trường Giang đẫ chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên cạnh con gái cưng Destiny và thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Sinh ra trong gia đình có bố là danh hài, MC nổi tiếng còn mẹ là nữ diễn viên đình đám, bé Destiny - ái nữ nhà Trường Giang và Nhã Phương được nhiều khán giả yêu mến. Sau nhiều năm giấu kín, cặp đôi nay đã thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ trong cuộc sống thường ngày.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trường Giang đã khoe đoạn clip về con gái Destiny. Cô bé đã nhận được một món quà đặc biệt là bức thư xếp hình trái tim màu đỏ và bên trong có mẩu giấy ghi dòng chữ: "Destiny, mình yêu cậu rất nhiều trên thế giới". 

Trường Giang tiết lộ 'nghi thức' khi con gái đi học về, 'tan chảy' với hành động của ái nữ dành cho em mình - Ảnh 1
Nhã Phương thích thú, bật cười khi con gái nhận được thư "tỏ tình" ở lớp - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Destiny đã tỉ mỉ xếp lại bức thư này để mang về khoe với bố. Trường Giang cũng có phản ứng trêu ghẹo nhóc tỳ: "Cô Destiny giấu lá thư rồi, chờ ngày em chào đời Destiny lại khoe với em tiếp". Có thể thấy, Trường Giang và Nhã Phương rất tâm lý và như những người bạn thân để con gái Destiny có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc cũng như những gì diễn ra ở trường học.  

Trường Giang tiết lộ 'nghi thức' khi con gái đi học về, 'tan chảy' với hành động của ái nữ dành cho em mình - Ảnh 2Trường Giang tiết lộ 'nghi thức' khi con gái đi học về, 'tan chảy' với hành động của ái nữ dành cho em mình - Ảnh 3
Trường Giang tiết lộ "nghi thức" khi đi học về của mình và con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, đoạn clip cũng tiết lộ điều thú vị của danh hài xứ Quảng và con gái. Ông xã Nhã Phương đón con gái từ xa với đầu tóc rối bù. Bất chấp hình ảnh, anh vẫn bế bồng ái nữ vào nhà và liên tục hôn hít trìu mến. Sau khi bước vào nhà, hai cha con nam danh hài đã thực hiện "nghi thức cúi chào nhau" rất đáng yêu. Bé Destiny lao đến bố và khoe món quà nhỏ của mình.

Trường Giang tiết lộ 'nghi thức' khi con gái đi học về, 'tan chảy' với hành động của ái nữ dành cho em mình - Ảnh 4
Nhóc tỳ có khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt đẹp giống mẹ Nhã Phương - Ảnh: FBNV

 

Bé Destiny từ khi chào đời đã được nhận xét hưởng gen trội từ Trường Giang. Thậm chí, cô bé còn có những khoảnh khắc hài hước, được dự đoán tương lai sẽ bộc lộ nét tính cách giống ba, dễ dàng hoạt động nghệ thuật. Song, bé Destiny vẫn có những đặc biệt giống với mẹ. Đôi mắt của tiểu công chúa nhà Trường Giang được nhận xét thừa hưởng từ Nhã Phương. Đây là yếu tố giúp dự đoán con gái sao nữ 8x sẽ là một mỹ nhân khi trưởng thành.

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