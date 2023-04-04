Tái hiện lại bản hit 19 năm trước nhưng Cẩm Ly hát chênh phô, lạc giọng, khán giả có phản ứng 'lạ'?

Cẩm Ly là một trong những nữ ca sĩ gắn liền với nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x qua dòng nhạc trữ tình, quê hương. Với giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng và truyền cảm nên đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức nóng với người hâm mộ.

Nhân dịp sinh nhật, Cẩm Ly bất ngờ thực hiện một đêm nhạc đặc biệt để tri ân khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, nhân dịp sinh nhật, Cẩm Ly bất ngờ thực hiện một đêm nhạc đặc biệt để tri ân khán giả. Trong không gian ấm cúng, nữ ca sĩ đã tái hiện lại bản hit đình đám trong sự nghiệp là Em sẽ là người ra đi được ra mắt vào những năm đầu 2000. Mặc dù đã gần 20 năm trôi qua, ca khúc vẫn ghi sâu vào lòng khán giả.