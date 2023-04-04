Tái hiện lại bản hit 19 năm trước nhưng Cẩm Ly hát chênh phô, lạc giọng, khán giả có phản ứng 'lạ'?

Mới đây, nhân dịp sinh nhật, Cẩm Ly bất ngờ thực hiện một đêm nhạc đặc biệt để tri ân khán giả. Trong không gian ấm cúng, nữ ca sĩ đã tái hiện lại bản hit đình đám trong sự nghiệp là Em sẽ là người ra đi được ra mắt vào những năm đầu 2000.
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Cẩm Ly là một trong những nữ ca sĩ gắn liền với nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x qua dòng nhạc trữ tình, quê hương. Với giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng và truyền cảm nên đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức nóng với người hâm mộ.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật, Cẩm Ly bất ngờ thực hiện một đêm nhạc đặc biệt để tri ân khán giả. Trong không gian ấm cúng, nữ ca sĩ đã tái hiện lại bản hit đình đám trong sự nghiệp là Em sẽ là người ra đi được ra mắt vào những năm đầu 2000. Mặc dù đã gần 20 năm trôi qua, ca khúc vẫn ghi sâu vào lòng khán giả.
Không chỉ vậy, tại sân khấu này, Cẩm Ly còn khiến khán giả "vỡ òa" thích thú, không ngừng la hét khi bước ra với bộ váy da beo đầy cùng đôi boot mái tóc dài đen óng ả khá cá tính. Ngay từ những giây đầu Cẩm Ly bước ra, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra đây là tạo hình của nữ ca sĩ khi biểu diễn ca khúc này cách đây gần 20 năm. Cẩm Ly cũng không giấu được nổi sự rưng rưng vì xúc động và hạnh phúc khi hầu hết các khán giả đều thuộc lòng bài hát của mình.
Sau đêm nhạc, một số fan của Cẩm Ly đã tiết lộ rằng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khi thực hiện đêm diễn này. Thế nên, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc "chị Tư" bị lạc giọng, chênh phô trong 1 vài câu hát.
Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại không ngừng để lời khen ngợi sự máu lửa, nhiệt huyết của Cẩm Ly khi đứng trên sân khấu. Qua đó, rất nhiều khán giả cũng gửi lời chúc sức khỏe đến nữ ca sĩ.