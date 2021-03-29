Sau thời gian 'bay màu', Trần Đức Bo bất ngờ 'uốn éo' trong bộ váy ngắn cũn cỡn, tuyên bố 'theo chồng từ bỏ cuộc chơi'

Sau thời gian vắng bóng, những tưởng Trần Đức Bo đang "tu tâm dưỡng tính", nhưng sau khi trở lại, hiện tượng mạng 9X "thị phi" còn lợi hại hơn xưa và tuyên bố dõng dạc mình là cô dâu sắp lấy chồng.

Năm 2021 có lẽ là một năm không may mắn với Trần Đức Bo, sau loạt clip giả gái đầy táo bạo trên mạng xã hội, anh chàng gặp phải sự cố không mong muốn khi bị xoá tài khoản TikTok có hơn 1,4 triệu lượt theo dõi, cùng với đó, Facebook bị khóa 30 ngày. Tuy nhiên, sau hàng loạt mất mát, "ông hoàng thị phi" Trần Đức Bo đã trở lại, với bộ ảnh hở táo bạo khiến dân tình ngao ngán.

Loạt ảnh tuyên bố 'theo chồng, từ bỏ cuộc vui' của Trần Đức Bo - Ảnh: FB Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bộ ảnh, có người chê nhưng cũng không ít người khen Trần Đức Bo xinh đẹp - Ảnh: FB Với "dấu ấn" uốn éo và phong cách sexy hở hang không lẫn đi đâu được, Trần Đức Bo không chỉ giữ nguyên tinh thần đó còn tạo điểm nhấn mạnh khác trong bộ ảnh lần này với bộ trang phục trắng xuyên thấu, váy ngắn cũn cỡn khiến cư dân mạng "lác mắt". "Thánh lố" còn trang điểm quá mức khiến khuôn mặt trắng bệch cùng với mái tóc giả dài trắng muốt nhìn không khác gì ma nữ trong đêm. Trần Đức Bo còn tự ví mình là "bạch pháp ma nữ" đang giận dỗi người yêu. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý chính là caption của bộ ảnh, Trần Đức Bo tự nhận mình là cô dâu và thông báo sẽ lấy chồng từ bỏ mọi cuộc chơi.

Có lẽ giới trẻ cũng đã quá quen thuộc với sự tình này, vì mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội, "quý cô da beo" luôn có nhiều chiêu trò khiến người xem phải lắc đầu, ngao ngán. Trang phục ngắn cũn cỡn thường thấy của Trần Đức Bo - Ảnh: FB Tự ví mình là bạch pháp ma nữ - Ảnh: FB Trần Đức Bo Tạo dáng uốn éo, phản cảm đã là 'thương hiệu' của Trần Đức Bo - Ảnh: FB Trần Đức Bo Nhiều cư dân mạng khen bắp tay Trần Đức Bo có vẻ nuột nà - Ảnh: FB "Idol giới trẻ" Trần Đức Bo nổi lên nhanh chóng nhờ vào những trò lố của mình, nhiều cư dân mạng lên án gay gắt vì hình ảnh của anh chàng làm "bẩn" newfeed của họ. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng "không làm lố, không vui nhộn" thì không phải là Đức Bo nữa. Có lẽ sau bộ ảnh này, anh chàng ngầm ẩn ý mình sẽ tiếp tục hoạt động và đưa đến người hâm mộ những "sản phẩm chất lượng".

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