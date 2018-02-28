Sau scandal 'người thứ 3', MC Minh Hà bị nghi đang ngầm công khai mối quan hệ với Chí Nhân

Dù Minh Hà đã cẩn thận che mặt bạn trai nhưng nhìn bóng dáng quen thuộc, nhiều người nhận ra đó chính là Chí Nhân.

Sau 3 năm giữ kín chuyện đời tư, Minh Hà lần đầu tiên chịu chia sẻ ảnh bạn trai lên mạng xã hội. Trong bức hình mới đăng tải, có thể thấy nữ MC đang rất hạnh phúc khi được một người đàn ông mặc áo đen hôn lên trán. Tuy nhiên, cô cẩn thận che mặt người yêu với lý do “ghét thái độ”. "Ghét cái thái độ. Đậy vịt vào mặt cho bõ ghét. 88 lần cầu xin năn nỉ cũng không gỡ vịt ra đâu nhé", Minh Hà hài hước viết.

Minh Hà che mặt bạn trai khiến nhiều người tò mò - Ảnh: Internet Tuy không nhìn thấy mặt nhưng không ít fan khẳng định người đó là Chí Nhân. Nhiều cư dân mạng đoán rằng, Minh Hà quyết định chọn thời điểm đầu năm 2018 để công khai chuyện tình sóng gió ngày nào. Các fan đoán người đàn ông bí mật trong ảnh là Chí Nhân - Ảnh: Internet Vào năm 2015, scandal Minh Hà và Chí Nhân lộ khoảnh khắc tình tứ bên nhau giữa đêm khuya đã gây ồn ào suốt một thời gian dài. Họ bị nghi có mối quan hệ mờ ám sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp.

Minh Hà và Chí Nhân lộ ảnh thân mật 3 năm trước - Ảnh: Internet Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Chí Nhân lúc đó chưa có vợ và một cậu con trai 6 tháng tuổi. Những rắc rối trên được cho là nguyên nhân dẫn đến việc Thu Quỳnh quyết định ly hôn, ôm con rời khỏi nhà trong vài tháng sau đó. Kể từ khi chia tay chồng, vợ cũ Chí Nhân khá vất vả khi vừa chăm con nhỏ vừa tham gia đóng phim để có tiền trang trải cuộc sống. Còn riêng nam diễn viên lẫn Minh Hà đều hạn chế xuất hiện cùng nhau để tránh sự soi mói của người đời. Những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trong phim 'Hôn nhân trong ngõ hẹp' - Ảnh: Internet Vẻ đẹp của Minh Hà khiến nhiều chàng trai phải say đắm - Ảnh: Internet

MC Minh Hà lần đầu trải lòng về scandal "người thứ 3" làm cô mệt mỏi Minh Hà cho biết chuyện đám cưới của cô và Chí Nhân còn là ẩn số, khó ai có thể nói trước được tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-scandal-nguoi-thu-3-mc-minh-ha-bi-nghi-dang-ngam-cong-khai-moi-quan-he-voi-chi-nhan-273158.html