Những scandal 'người thứ 3' gây chấn động showbiz Việt năm 2017

Giải trí 22/12/2017 16:02

Showbiz Việt trải qua một năm 2017 đầy biến động với những nghi án ngoại tình của các ngôi sao nổi tiếng.

Năm 2017 có lẽ sẽ trở thành một năm khó quên đối với những nhân vật không may dính phải scandal “người thứ 3”.

Linh Chi - Lâm Vinh Hải

Đầu năm 2017, Lâm Vinh Hải bất ngờ công khai mối quan hệ với chân dài Venus Linh Chi khi vừa ly hôn Lý Phương Châu sau 11 năm gắn bó. Thông tin này khiến cộng đồng mạng dậy sóng, liên tục "ném đá" Lâm Vinh Hải  vì cho rằng anh là người đàn ông phụ tình.

Hàng loạt fan liên tục chia sẻ hình ảnh thuở mặn nồng của Lý Phương Châu - Lâm Vinh Hải và tiếc nuối cho một mối tình đẹp nhưng có kết thúc quá nhiều đau thương.

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Chịu nhiều áp lực từ dư luận, hiện tại Linh Chi - Lâm Vinh Hải đã chia tay. Ảnh: Internet

Mặc dù sau đó, cả đàn em Ngọc Trinh lẫn bạn trai đều không ngừng lên tiếng thanh minh rằng mối quan hệ của họ có từ sau khi nam vũ công ly hôn. Tuy nhiên, có vẻ như những lời phân trần của người trong cuộc lại càng "đổ thêm dầu vào lửa", tạo nên một làn sóng chỉ trích vô cùng lớn trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm là khi Lý Phương Châu lên tiếng khẳng định biết rõ chồng quen Linh Chi khi gia đình họ còn ấm êm. Không chịu nổi búa rìu dư luận, Linh Chi - Lâm Vinh Hải chỉ sóng đôi được ít tháng thì bất ngờ tuyên bố “đường ai nấy đi”.

Hiện tại, cặp đôi không còn sánh bước bên nhau nhưng vẫn là bạn bè tri kỷ. Theo Linh Chi, nếu một ngày nào đó họ cảm thấy vẫn cần có nhau thì sẽ lại quay về.

Lý Phương Châu - Hiền Sến

Giữa lúc dư luận đang xôn xao trách móc Lâm Vinh Hải phụ tình thì Lý Phương Châu bất ngờ bị một nữ dancer tố không chung thủy. Người đàn ông liên quan trực tiếp trong chuyện này chính là Hiền Sến - một vũ công khá có tiếng ở TP.HCM.

Anh được biết đến là bạn thân của Lâm Vinh Hải. Cả hai từng đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án phim và các cuộc thi nhảy.

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Hiền Sến và Lý Phương Châu hạnh phúc sau ồn ào ngoại tình - Ảnh: Internet

Theo lời tố của dancer Triệu Vân, Lý Phương Châu yêu Hiền Sến từ khi chưa ly hôn. Vì không muốn mọi chuyện rầm ỉ gây ảnh hưởng đến con gái nên Lâm Vinh Hải đành ngậm đắng nuốt cay nhận tiếng xấu về mình.

Trước thông tin này, sau đó Lý Phương Châu đã đanh thép phản pháo, khẳng định tất cả những bức thư tay hay hình ảnh bị lộ ra đều do bị sắp đặt.

Bà mẹ một con khẳng định mình quen Hiền Sến sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ. Dù không biết ai đúng ai sai nhưng sau đó cư dân mạng đã chuyển qua ủng hộ tình yêu của Hiền Sến - Lý Phương Châu. Tháng 10 vừa qua, Hiền Sến cũng đã công khai tỏ tình với bạn gái sau khoảng thời gian giấu kín chuyện hẹn hò.

Trương Quỳnh Anh - Bình Minh

Đầu tháng 12 vừa qua, cộng đồng mạng một phen dậy sóng trước nghi án ngoại tình giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh.

Khi những hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của cặp đôi bị lộ, nhiều người sốc nặng vì cả hai đều đã có gia đình êm ấm. Trong khi Trương Quỳnh Anh đang hạnh phúc bên Tim và con trai thì Bình Minh cũng đã yên bề gia thất bên Anh Thơ và hai cô công chúa xinh xắn.

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Hình ảnh thân mật giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh khiến dư luận một phen sốc nặng - Ảnh: Internet

Mặc dù nam MC phân trần trên báo chí rằng đó chỉ là những hình ảnh hậu trường khi quay phim Thề không gục ngã, thế nhưng khán giả vẫn một mực cho rằng anh đã nói dối. Dựa vào những chi tiết như chiếc áo mà Bình Minh mặc trên người hay sự thân thiết quá mức của cả hai, hầu như không mấy ai tin mối quan hệ giữa họ là hoàn toàn trong sáng.

Trước nghi án ngoại tình, Trương Quỳnh Anh im lặng và dựa vào vai chồng để né tránh dư luận. Về phía Bình Minh, anh cũng được bà xã Anh Thơ bảo vệ và đặt trọn niềm tin. Khi sóng gió đi qua, hai gia đình nhỏ lại rộn rã tiếng cười như trước đây.

Khẩu chiến Maya - Tâm Tít liên quan đến đại gia Ngọc Thành

Câu chuyện Maya kể lại nỗi đau bị người thứ 3 giật mất người yêu trong MV mới và bị Tâm Tít đá xoáy gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài.

Sự việc bắt đầu khi cựu hot girl Hà thành đăng một dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân “Hẳn người thứ 3 bị người thứ 3 chen ngang”.

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Tâm Tít khẩu chiến với Maya vì cho rằng cô vẫn còn quan tâm chồng mình - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Maya lập tức đăng status dằn mặt bằng cách kể lại chuyện tình 7 năm mùi mẫn với đại gia Ngọc Thành. Dù chuyện đã xảy ra từ nhiều năm về trước nhưng nay lại bị chính người trong cuộc khơi lại ầm ỉ trên mạng xã hội khiến ai cũng cảm thấy ngao ngán.

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