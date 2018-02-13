Không còn tin tưởng đàn ông, Thu Thủy quyết định kể nỗi hận người thứ 3 và cái giá lấy nhầm chồng 

Hậu trường 13/02/2018 07:08

Những dòng chia sẻ của Thu Thủy khiến nhiều rơi nước mắt. Ai cũng xót xa khi cô đã có một hôn nhân quá đau buồn.

Có một mối tình đẹp như mơ với 13 năm yêu đương mặn nồng, Thu Thuỷ quyết định khép lại cuộc sống độc thân khi tuổi đời còn khá trẻ. Tuy đã tìm hiểu kỹ lưỡng nhưng lựa chọn cuối cùng của cô lại không đem đến cái kết như mong đợi.

Theo Thu Thuỷ, nguyên nhân khiến cô "dứt áo ra đi" là vì chồng cũ quá ham chơi, thường xuyên bỏ nhà đi nhiều tháng trời và không hề có trách nhiệm với đứa con trai duy nhất. Đoạn livestream của nữ ca sĩ từng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, như một lời cảnh báo cho các cô gái trẻ đang yêu bạn trai vô tâm. 

Không còn tin tưởng đàn ông, Thu Thủy quyết định kể nỗi hận người thứ 3 và cái giá lấy nhầm chồng  - Ảnh 1
Sau 13 năm yêu và 4 năm kết hôn, Thu Thủy quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân nhiều nước mắt - Ảnh: Internet

Mới đây, bà mẹ một con đã đưa câu chuyện đời mình vào MV mới có tên Hết yêu. Người đàn ông trong MV này có tính cách hoàn toàn giống hệt chồng cũ của cô, thêm thắt tình tiết anh đã có người thứ 3 nên mới bỏ bê gia đình. Tuy có ghi chú rằng không ám chỉ chuyện của bản thân nhưng nhiều người đoán Thu Thuỷ đang ngầm hé lộ nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ.

"Trong MV sẽ có sự xuất hiện của kẻ thứ 3 hay sự phản bội dối trá? Tất nhiên là có. Câu chuyện trong MV kể về một người đàn ông không dành nhiều thời gian cho gia đình, có lẽ vì người đó đã không còn tình cảm cho vợ. Anh ấy đi sớm về khuya, có khi là qua đêm. Dù đã biết từ lâu nhưng người vợ vẫn im lặng và cố gắng níu kéo vì hạnh phúc gia đình.

Không còn tin tưởng đàn ông, Thu Thủy quyết định kể nỗi hận người thứ 3 và cái giá lấy nhầm chồng  - Ảnh 2

Thu Thủy một mình nuôi con sau ly hôn, còn chồng cũ đã bỏ đi biệt xứ - Ảnh: FBNV

Cô vợ vẫn cố tỏ ra bình thản khi chồng mình qua lại với người thứ ba nhưng mọi chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm khi anh ta không còn quan tâm đến đứa con nữa. Cao trào của câu chuyện là khi người chồng nói rằng anh ta chưa hề muốn có con trong thời điểm đó. Đến lúc này, cô vợ mới quyết định bế con bỏ đi. Thực ra sự xuất hiện của người thứ 3 không quan trọng bằng việc người đàn ông ấy chối bỏ trách nhiệm với đứa con. 

Trong khi bỏ đi, người vợ và đứa con gặp phải tai nạn giao thông. Dù chỉ là xây xước nhẹ nhưng điều tôi muốn nhắn nhủ chính là ngay cả khi gặp phải chuyện không may, người phụ nữ vẫn hướng tới đứa con của mình. 

Không còn tin tưởng đàn ông, Thu Thủy quyết định kể nỗi hận người thứ 3 và cái giá lấy nhầm chồng  - Ảnh 3
Chia tay chồng, Thu Thủy quay trở lại sân khấu để theo đuổi đam mê và kiếm tiền nuôi con trai - Ảnh: FBNV

Tôi không muốn ám chỉ đây là câu chuyện của mình, những tình tiết trong MV thể hiện nỗi đau của nhiều người phụ nữ khi không nhận được sự quan tâm từ người đàn ông của mình nữa.

Qua sản phẩm lần này, Thu Thủy muốn nhắn gửi điều gì? Một khi đã hết yêu cũng đừng oán trách, dằn vặt, níu kéo hay đòi hỏi gì ở người còn lại, chỉ cần tiếp tục mạnh mẽ bước đi. Nếu không, con mình sẽ không có ai lo lắng. 

Tôi nghĩ thời gian sẽ dần xóa đi những vết thương. Quan trọng là phải chú trọng giữ gìn sức khỏe. Bởi tôi thấy, sinh ra là phái yếu, phụ nữ có thể cho phép mình yếu đuối trong một khoảnh khắc và giới hạn cho phép nhằm giữ tinh thần lạc quan để tiếp tục làm việc và nuôi con.

Nhiều chuyện xảy ra, tôi trở nên chai sạn, không muốn yêu, không còn tin tưởng vào đàn ông. Thì thôi cứ để cuộc sống tự nhiên diễn ra. Quan trọng bản thân mình phải là một người có trách nhiệm, có mục tiêu và làm những điều tốt nhất cho mình và gia đình. Nếu chỉ vì đổ vỡ mà lao vào ăn chơi như một con thiêu thân thì khi xảy ra hậu quả bản thân mình phải gánh chịu," Thu Thủy trải lòng về MV mới và gửi lời khuyên đến các cô gái trẻ đang yêu.

Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng

Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng

Bộ ảnh chào xuân mới đây của Thu Thủy khiến đấng mày râu khó rời mắt vì vẻ dịu dàng hút hồn của bà mẹ một con.

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