Sau cú sốc lớn trong hôn nhân, Thu Thủy nghẹn lời khi con trai hỏi 'Mẹ ơi ba đâu rồi?'

Thu Thủy khiến không ít người xót xa, nghẹn ngào khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại của cô và con trai sau biến cố hôn nhân.

Cách đây không lâu, Thu Thủy khiến dư luận xôn xao khi thừa nhận đã chính thức chia tay với chồng đại gia sau gần 17 năm bên nhau. Sau cú sốc tinh thần, nữ ca sĩ đã trở lại với công việc và dồn sức chăm sóc con trai. So với thời gian đầu, hiện tại Thu Thủy đã bình tâm hơn. Mới đây, trên trang cá nhân, Thu Thủy đã viết một bức tâm thư dài gửi đến con trai của mình. Giọng ca Hết yêu khiến nhiều mẹ đơn thân đồng cảm, xót xa khi một mình chăm sóc con nhỏ.

Thu Thủy viết: “Gửi con trai của mẹ! Đáng lẽ hôm nay mẹ ra MV mới mẹ phải vui chứ? Nhưng tại sao khi xem lại MV này mẹ lại rơi nước mắt khi thấy có hình ảnh con trong đó... Con biết không? Đôi lúc vô tình con bâng quơ hỏi mẹ ‘Mẹ ơi Ba đâu rồi’. Mẹ cứng đơ cổ họng vì sự hồn nhiên của con". Thu Thủy cho biết, cô sẽ cho con một tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên - Ảnh: FBNV Thu Thủy đau đớn khi không cho con được một gia đình trọn vẹn, ấm áp và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Cô khóc nghẹn khi con trai ngây thơ hỏi về ba. Để bù đắp những thiệt thòi của con trai, nữ ca sĩ hứa sẽ cố gắng hết sức mang đến cho con cuộc sống bình yên và vui vẻ nhất.

"Có những câu chuyện khi trưởng thành mẹ sẽ từ từ thỏ thẻ lại cùng con, để khi đấy câu chuyện nó sẽ khác. Sẽ không còn bi quan, giận hờn, hay oán trách. Nó chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể. Đơn thuần là quá khứ của mẹ con mình thôi. Mẹ là người đã bất chấp mọi khó khăn để đưa con đến bên mẹ thế nên những gì tốt đẹp nhất mẹ luôn muốn dành cho con. Hình ảnh Thu Thủy ôm con vào lòng khiến không ít bà mẹ phải xót xa - Ảnh: FBNV Mẹ buồn chứ! Nhưng mẹ hứa sẽ chỉ kể cho con những câu chuyện vui trong cuộc sống còn những câu chuyện không vui, mẹ xin giữ lại. Con của mẹ cứ việc an nhiên và mạnh giỏi trưởng thành. Con phải mau mau trưởng thành để thay ba con làm điểm tựa cho mẹ nhé! Chắc chắn sẽ có lúc mẹ mệt mỏi, sẽ có lúc mẹ cần lắm một bờ vai đủ vững chãi để vượt qua những bộn bề của cuộc sống này. Nhưng giờ chưa phải là lúc con nhỉ? Mẹ đợi con lớn lên và thật mạnh mẽ để lúc này mẹ được mượn bờ vai miễn phí của con trai mẹ. Còn bây giờ, mọi chuyện cứ để mẹ lo, con trai yêu. Con chỉ cần cho mẹ được con ôm ngủ, được con ôm hôn rồi con nói Mẹ ơi... thương mẹ... Chỉ cần nhiêu đó thôi mẹ hạnh phúc lắm. Con hãy trưởng thành và hãy là một người đàn ông tốt nha con! Yêu con trai của mẹ. Mẹ hứa!”, Thu Thủy nghẹn ngào. Hiện tại, con trai chính là bờ vai duy nhất giúp cô vượt qua những biến cố trong hôn nhân - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lời động viên của công chúng - Ảnh: FBNV

Thu Thủy tiết lộ bí quyết giảm 14kg chỉ sau 2 tháng cực hiệu quả, không ngờ chỉ ăn thứ này mà body lại đẹp đến thế Nhờ bí kíp đơn giản dưới đây là nữ ca sĩ Thu Thủy đã giảm được tới 14kg chỉ sau 2 tháng, lấy lại vóc dáng thon gọn như trước khi mang bầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-cu-soc-lon-trong-hon-nhan-thu-thuy-nghen-loi-khi-con-trai-hoi-me-oi-ba-dau-roi-270149.html