Từng trải qua 1 lần sinh nở, Thu Thủy vẫn có vòng eo thon gọn và vóc dáng nuột nà đến khó tin

Mới đây, ca sĩ Thu Thủy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nhảy cực sung trên sân khấu trong bộ đồ ôm sát cơ thể. Bà mẹ đơn thân khiến nhiều fan đứng ngồi không yên trước thân hình gợi cảm hết nấc sau 3 năm sinh con.

Thời gian gần đây, Thu Thủy được nhiều fan gửi lời động viên sau khi tiết lộ đã ly hôn chồng nửa năm. Là thần tượng của nhiều thanh thiếu niên thế hệ 8X, 9X đời đầu, giọng ca Sao em vẫn yêu bất ngờ gác lại sự nghiệp để theo chồng về dinh vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với cô khi phải trải qua khoảng thời gian hôn nhân đầy tủi hờn.