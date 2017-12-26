Từng trải qua 1 lần sinh nở, Thu Thủy vẫn có vòng eo thon gọn và vóc dáng nuột nà đến khó tin

Sau khi trải lòng về nỗi buồn ly hôn, Thu Thủy tích cực hoạt động trở lại với nghệ thuật. Dù đã là mẹ một con, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người “bỏng mắt” trước thân hình gợi cảm khó tin.
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Mới đây, ca sĩ Thu Thủy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nhảy cực sung trên sân khấu trong bộ đồ ôm sát cơ thể. Bà mẹ đơn thân khiến nhiều fan đứng ngồi không yên trước thân hình gợi cảm hết nấc sau 3 năm sinh con.
Thời gian gần đây, Thu Thủy được nhiều fan gửi lời động viên sau khi tiết lộ đã ly hôn chồng nửa năm. Là thần tượng của nhiều thanh thiếu niên thế hệ 8X, 9X đời đầu, giọng ca Sao em vẫn yêu bất ngờ gác lại sự nghiệp để theo chồng về dinh vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với cô khi phải trải qua khoảng thời gian hôn nhân đầy tủi hờn.
Sau sóng gió, nữ ca sĩ lấy con trai làm động lực để cố gắng sống thật vui. Hiện tại, cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang dần quay trở lại với đam mê ca hát. Xuất hiện trong một đêm nhạc mới đây, bà mẹ đơn thân khiến fan xốn xang khi khoe thân hình "nóng bỏng đốt mắt".
Dù đã nhiều năm không biểu diễn, Thu Thủy vẫn đốt cháy sân khấu bằng những màn vũ đạo đẹp mắt cùng giọng hát đầy nội lực như ngày nào.