Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng

Sau nhiều đau khổ vì thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Thu Thủy đã chấp nhận sự thật và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới cùng con trai. Hiện tại, cô đang tập trung cho công việc ca hát, ra những sản phẩm mới và dành nhiều thời gian hơn bên con trai để bé không cảm thấy thiếu thốn tình thương của cha.

Sau khi ly hôn với chồng đại gia, Thu Thủy không muốn sống mãi với quá khứ đã qua. Giọng ca Sao em mãi yêu muốn quên đi tất cả để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và con trai. Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, bà mẹ một con không chỉ bình tĩnh hơn trong cách sống mà còn thay đổi phong cách thời trang của mình.