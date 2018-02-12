Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng

Hậu trường 12/02/2018 13:45

Bộ ảnh chào xuân mới đây của Thu Thủy khiến đấng mày râu khó rời mắt vì vẻ dịu dàng hút hồn của bà mẹ một con.

Sau nhiều đau khổ vì thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Thu Thủy đã chấp nhận sự thật và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới cùng con trai. Hiện tại, cô đang tập trung cho công việc ca hát, ra những sản phẩm mới và dành nhiều thời gian hơn bên con trai để bé không cảm thấy thiếu thốn tình thương của cha.

Sau khi ly hôn với chồng đại gia, Thu Thủy không muốn sống mãi với quá khứ đã qua. Giọng ca Sao em mãi yêu muốn quên đi tất cả để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và con trai. Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, bà mẹ một con không chỉ bình tĩnh hơn trong cách sống mà còn thay đổi phong cách thời trang của mình.

Trong bộ ảnh chào xuân mới đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy Thu Thủy trở nên dịu dàng và thùy mị trong trang phục áo dài truyền thống. Tuy không sexy, nóng bỏng như mọi khi, nhưng nữ ca sĩ vẫn không mất đi sự sang trọng và quyến rũ của mình.

Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng - Ảnh 1
Thuy Thủy vô cùng dịu dàng và duyên dáng trong bộ áo dài - Ảnh: Intenet
Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng - Ảnh 2
Áo dài truyền thống được cách tân với tông màu nhẹ nhàng làm tôn lên sự quyến rũ khó cưỡng của bà mẹ một con - Ảnh: Internet
Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng - Ảnh 3
Với thiết kế này, nữ ca sĩ trở nên sexy hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng - Ảnh 4

Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng - Ảnh 5
Áo dài truyền thống kết hợp với hoa đào làm tăng thêm không khí rộn ràng của ngày Tết sắp đến - Ảnh: Internet

Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng - Ảnh 6

Rũ bỏ hình ảnh sexy, Thu Thủy đằm thắm hơn trong tà áo dài duyên dáng - Ảnh 7
Nhan sắc của bà mẹ một con càng trở nên nổi bật hơn với thiết kế đơn giản này - Ảnh: Internet
Sau cú sốc lớn trong hôn nhân, Thu Thủy nghẹn lời khi con trai hỏi 'Mẹ ơi ba đâu rồi?'

Sau cú sốc lớn trong hôn nhân, Thu Thủy nghẹn lời khi con trai hỏi 'Mẹ ơi ba đâu rồi?'

Thu Thủy khiến không ít người xót xa, nghẹn ngào khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại của cô và con trai sau biến cố hôn nhân.

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