Sau PR kẹo ngậm trắng da thần tốc, Phương Mỹ Chi lập tức xin lỗi và nhận lời khen: 'Tuổi nhỏ nhưng dũng cảm, giỏi hơn nhiều NS lớn tuổi khác'

Liên quan đến việc Phương Mỹ Chi quảng cảo kẹo ngậm trắng da "thần tốc", mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân nói lên những quan điểm của mình.
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Tối ngày 27/6, ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng tải trên trang cá nhân bài viết quảng cáo về một loại kẹo ngậm trắng da thần tốc từ Hàn Quốc khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể cô viết: "Nhìn ai da trắng cũng xinh hay sao á. Mày mò mua kẹo ngậm trắng da cả tháng, tự nhiên nay được má với chị hai khen da trắng, sướng quá đi. Ai muốn trắng da an toàn mà gọn lẹ thì chấm dưới, Chi chỉ cho nghen".
Thậm chí, nữ ca sĩ còn cho biết da sẽ trắng lên chỉ sau 2 tháng sử dụng. Bài viết ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Nhiều người còn tinh ý phát hiện ra rằng loại kẹo này đã từng được Sam đăng tải nhưng vì phát hiện có vấn đề nên đã gỡ bỏ bài viết. Phương Mỹ Chi cũng nhanh chóng xóa bỏ thông tin về loại kẹo này trên trang của mình.
Trưa ngày 28/6, nữ ca sĩ "Quê em mùa nước lũ" đã viết một bức tâm thư khá dài về chuyện này. Theo đó, nữ ca sĩ nhận lỗi vì đã không tìm hiểu rõ về sản phẩm nên đã gây ra ồn ào đồng thời cũng cho biết bản thân sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước quảng cáo cho bất kỳ một sản phẩm nào.
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng dùng kinh nghiệp của mình để chia sẻ một vài điều cần lưu ý cho các KOLs và Influencer trước khi nhận quảng cáo vì "không phải ai cũng có trải nghiệm này và cũng không ai muốn có trải nghiệm này".
"1. Khi nhận lời mời Job booking PR :
- Cần tìm hiểu về đơn vị Booking: công ty Agency, doanh nghiệp tư nhân hay trực tiếp từ Phòng Marketing của Brand (Các đối tác có uy tín hay ko?)
2. Trước khi đồng ý nhận Job booking PR:
(Hãy tìm hiểu về sản phẩm bằng ít nhất 3 thông tin dưới đây)
- Giấy kiểm định chất lượng sản phẩm
- Giấy được phép lưu hành sản phẩm
- Giấy kiểm định công dụng của sản phẩm đã được cấp phép và phê duyệt
3. Sau khi đã Nhận Job booking PR (Khi cả 2 yếu tố trên đã được rõ ràng)
Mình cần thống nhất trước cách làm việc của 2 bên. Bản thân phải phối hợp và hỗ trợ hết sức mình để mang tới kết quả tốt nhất cho đối tác" - bài viết của Phương Mỹ Chi.
Bên dưới bài đăng, nữ ca sĩ tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những fan ủng hộ, cho rằng nữ ca sĩ còn trẻ, biết sai và nhận lỗi là điều tốt thì cũng có vài người gay gắt, "không bỏ qua dễ dàng như vậy".