Sau PR kẹo ngậm trắng da thần tốc, Phương Mỹ Chi lập tức xin lỗi và nhận lời khen: 'Tuổi nhỏ nhưng dũng cảm, giỏi hơn nhiều NS lớn tuổi khác'

Tối ngày 27/6, ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng tải trên trang cá nhân bài viết quảng cáo về một loại kẹo ngậm trắng da thần tốc từ Hàn Quốc khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể cô viết: "Nhìn ai da trắng cũng xinh hay sao á. Mày mò mua kẹo ngậm trắng da cả tháng, tự nhiên nay được má với chị hai khen da trắng, sướng quá đi. Ai muốn trắng da an toàn mà gọn lẹ thì chấm dưới, Chi chỉ cho nghen".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi - Ảnh: Internet

Bài đăng PR sản phẩm kẹo ngậm trắng da của Phương Mỹ Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí, nữ ca sĩ còn cho biết da sẽ trắng lên chỉ sau 2 tháng sử dụng. Bài viết ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Nhiều người còn tinh ý phát hiện ra rằng loại kẹo này đã từng được Sam đăng tải nhưng vì phát hiện có vấn đề nên đã gỡ bỏ bài viết. Phương Mỹ Chi cũng nhanh chóng xóa bỏ thông tin về loại kẹo này trên trang của mình.