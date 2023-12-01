Sau lùm xùm drama quảng cáo 'lố', MC Cát Tường giản dị đi thiện nguyện, chỉ mong muốn một điều?

Nhưng thay vì buồn hay nghĩ đến những chuyện tiêu cực, cô chọn cách đi để trao đi yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như một món quà cho mọi người và việc làm ý nghĩa cho bản thân. Bên cạnh việc trao quà để hỗ trợ thêm bữa cơm no bụng cho bà con, Cát Tường còn dành rất nhiều thời gian nán lại để thăm hỏi và động viên những hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Cát Tường đã có chuyến đi từ thiện tại các tỉnh Tây Nguyên cũng như đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đáng chú ý, nữ MC cũng đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống khi cô trải qua nhiều thị phi và điều tiếng không hay trong suốt thời gian qua.

MC Cát Tường chia sẻ suốt một năm qua, cô bị stress, mệt mỏi với những thị phi, tin đồn "từ trên trời rơi xuống" bủa vây. Đáng chú ý, gần đây, nữ MC bức xúc khi hình ảnh bản thân bị bắt do người xấu cắt ghép tung tin đồn không đúng sự thật. Nữ MC gay gắt đáp trả: "Bó tay, mấy anh mấy chị có câu view cũng vừa vừa phải phải thôi. Mấy anh mấy chị c.hửi rủa, trù ẻo tôi quá xá nhưng coi chừng quả báo nó vận lên người mấy anh chị trước đó".

Nữ MC bộc bạch: "Giờ tôi chỉ mong muốn mình có thể kiếm nhiều tiền để giúp họ. Hai chuyến đi từ thiện lần này đã giúp tôi có một góc nhìn khác về cuộc sống và đã giúp cho sinh nhật của tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết!".

Không những thế, trước đó, các trang mạng xuất hiện nhiều clip nghệ sĩ Cát Tường quảng cáo sản phẩm nói quá sự thật về công dụng, không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, nhất là khán giả hâm mộ. Đặc biệt clip quảng cáo sữa có thể dứt nhiều triệu chứng bệnh khiến khán giả phản ứng dữ dội.

Cát Tường xin lỗi vụ quảng cáo sai sự thật, sẵn sàng bù đắp thiệt thòi của khách hàng.

Trước sự việc này, nghệ sĩ Cát Tường có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về những clip quảng cáo tràn lan trên các trang mạng gây ngộ nhận cho người tiêu dùng vì tin vào nghệ sĩ nổi tiếng. Cát Tường xin lỗi vụ quảng cáo sai sự thật, sẵn sàng bù đắp thiệt thòi của khách hàng.

Nữ MC từng chia sẻ: "Tôi mong nhận được sự thông cảm từ khán giả để tôi tiếp tục làm nghề, cống hiến cho nghệ thuật. Tôi mong mọi người tha thứ vì tất cả cũng vì mưu sinh. Tôi sẵn sàng đón nhận những luồng ý kiến trái chiều sau ngày hôm nay. Chắc chắn thời gian tới, tôi sẽ xem xét kỹ hơn để không vướng phải ồn ào như trên nữa".

MC Cát Tường từng đoạt được giải ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996.

MC Cát Tường tên đầy đủ là Nguyễn Trí Cát Tường, quê quán tại Huế (năm 4 tuổi thì gia đình chuyển về Vĩnh Long sinh sống). Cát Tường sinh ngày 12 tháng 12 năm 1977, là một diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng trong nước, là gương mặt quen thuộc với khán giả không chỉ ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" cùng MC Quyền Linh.

Năm 2001, Cát Tường lập gia đình và một cô con gái là Nguyễn Cát Tường An (thường gọi là Na Uy sau 4 tháng kết hôn. Tuy nhiên, Cát Tường đã sớm chia tay khi con còn nhỏ và hiện chưa kết hôn thêm lần nào.

Cô còn được biết đến là MC quen thuộc với các chương trình: Bạn muốn hẹn hò, Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình,...

Năm 1995, Cát Tường lên Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cô đậu thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ra trường Cát Tường vào biên chế Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1996 - 2001, Cát Tường làm ca sĩ, đoạt được giải ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996.

Cát Tường tham gia điện ảnh lần đầu tiên với vai diễn phụ trong phim Gió qua miền tối sáng. Tuy nhiên vai diễn đầu tiên ghi dấu ấn của cô là Yến trong bộ phim Đồng tiền xương máu khi mới 19 tuổi. Sau đó, Cát Tường đóng một vai trong bộ phim Cô gái xấu xí và nhiều bộ phim truyền hình khác.... Ngoài ra, cô còn được biết đến là MC quen thuộc với các chương trình: Bạn muốn hẹn hò, Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình,...

Ở tuổi 46, Cát Tường được bạn bè ủng hộ đi thêm bước nữa khi con gái đã trưởng thành.

Từ vai trò diễn viên, nhiều năm qua cô có sự hiện diện dày đặc hơn trên sóng truyền hình với vai trò MC. Sự duyên dáng, khả năng hoạt ngôn giúp Cát Tường nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng với vai trò này. Hiện, MC Cát Tường đã chia tay chồng cũ hơn hai thập kỷ và đang sống một cuộc sống độc thân.