Cát Tường nhập viện sau thời gian dài nạp những thứ có hại vào bao tử khiến dân tình lo lắng

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Tường gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhập viện sau thời gian dài nạp những thứ có hại vào bao tử.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Tường gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh ở bệnh viện. Theo đó, nữ nghệ sĩ cho biết: "Gương mặt này là bệnh dữ chưa? Các bạn nhậu đừng lo, từ nay em tạm ngưng nạp những thứ có hại vào bao tử, nhưng em vẫn luôn ngồi bên cạnh và là động lực cho các chiến hữu nhâm nhi, đừng buồn nha! Cố lên!". MC Cát Tường nhập viện sau khi nạp những thứ có hại vào bao tử

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng dành cho Cát Tường và động viên nữ MC sớm hồi phục sức khỏe. Trước đó, hồi cuối tháng 8, Cát Tường từng khiến dân tình lo sốt vó khi đăng tải loạt ảnh mặt mày tiều tụy, được người thân cạo gió giữa đường trong chuyến du lịch nước ngoài. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi bị kiệt sức vì đi du lịch nhưng tôi vẫn làm việc. Lúc ngồi trên cáp treo, tôi cứ cắm đầu vào điện thoại. Lớn tuổi, sức khỏe yếu, thế là vừa xuống tới nơi, đi vài bước, tôi bị xây xẩm mặt mày, trúng gió luôn. Tôi bị bất tỉnh một lúc rồi được em dâu cạo gió”.

Hồi cuối tháng 8, Cát Tường từng khiến dân tình lo sốt vó khi được người thân cạo gió giữa đường trong chuyến du lịch nước ngoài. Cát Tường là diễn viên – MC nổi tiếng trong showbiz Việt. Cô được mệnh danh là “bà mối quốc dân” sau nhiều năm dẫn dắt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đầu tháng 2/2023, Cát Tường thông báo ngưng vai trò MC ở tất cả các chương trình để tập trung thực hiện các kế hoạch riêng. Hiện tại, nữ diễn viên đang tập trung kinh doanh online, đại diện quảng cáo để lo cho con gái đang học Đại học ở Úc. Đầu tháng 2/2023, Cát Tường thông báo ngưng vai trò MC ở tất cả các chương trình để tập trung thực hiện các kế hoạch riêng Cát Tường và con gái Ở độ tuổi U50, Cát Tường từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và lựa chọn cuộc sống độc thân, một mình nuôi con. Trước đây, nữ MC từng hẹn hò với tình trẻ kém 13 tuổi nhưng đã chia tay. Tuy nhiên, Cát Tường khẳng định cô vẫn khao khát lấy một người chồng để tuổi già vui vầy chăm sóc cho nhau.

Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia' Mới đây, trong video ghi lại chuyến trekking được đăng tải trên Youtube, nữ ca sĩ Vũ Cát Tường lần đầu công khai chia sẻ về bạn gái.

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