'Bà mối quốc dân' Cát Tường: Từng mở tiệm làm tóc, trang điểm để trang trải cuộc sống, hiện tại 'chốt đơn' mua nhà thả ga

Trước khi trở thành “bà mối quốc dân” trong các chương trình hẹn hò và hoạt động nghệ thuật, Cát Tường từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Cô chia sẻ bản thân từng làm giáo viên thẩm mỹ và bà chủ tiệm tóc.

Trước khi trở thành “bà mối quốc dân” trong các chương trình hẹn hò, nữ MC được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngoài nghệ thuật, nữ nghệ sĩ từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Giai đoạn đầu thập niên 2000, Cát Tường dành dụm được một số tiền và mở tiệm tóc ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Cô kiếm sống nhờ tài lẻ trang điểm, làm tóc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn đảm nhận vai trò giáo viên thẩm mỹ, thu hút nhiều học viên theo học. Cát Tường từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet MC Cát Tường từng gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh hồi trẻ của mình lên trang cá nhân thời làm tiệm tóc, cô chia sẻ: "Lúc này em làm giáo viên thẩm mỹ và bà chủ tiệm tóc nè. Thời đó phong trào mới duỗi tóc thẳng tiệm em đắt khách lắm 1 ngày kẹp 17 cái đầu nhân viên muốn mệt luôn. Em có ngày trang điểm 7 cái mặt cô dâu đã thật. 200 nghìn đồng một cô dâu. Một tấm hình có 3 người sau này nổi tiếng đố cả nhà nhận ra là ai? Lúc đó Tường trang điểm cho các bạn ấy diễn thời trang ở Biên Hoà".

Cát Tường từng làm bà chủ tiệm làm tóc, trang điểm - Ảnh: Internet Trong ảnh, nữ MC gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi trẻ, gương mặt ngây thơ, đặc biệt là tấm nào mà cô đăng lên cũng rất ăn ảnh. Ngoài ra, khán giả khá trầm trồ về độ khéo léo của Cát Tường.

Tiệm của Cát Tường rất đông khách, từng trang điểm hơn 7 cô dâu một ngày - Ảnh: Internet Nữ MC tiết lộ ngày xưa tiệm khá đông khách khi trang điểm hơn 7 cô dâu một ngày khiến nhân viên và cô cũng phải đuối sức. Hiện tại, Cát Tường không chỉ tham gia phim ảnh mà có thể làm MC, "bà mai mối" duyên dáng, đóng kịch và có cả ê-kíp nhạc kịch chuyên nghiệp với nhiều vở diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay. Chính vì vậy, cô sở hữu khối tài sản không hề nhỏ. Có lần, nữ MC chia sẻ chuyện "chốt đơn" mua nhà giữa đêm. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Đi làm cả ngày quá đuối... gần 10h đêm về ghé xem cái nhà này chốt đặt cọc cho nó máu. Chúc mừng em về đội của chị nhé, giờ về ngủ thật ngon sáng mai bay sớm nào". Ngoài ra, nữ nghệ sĩ sinh năm 1977 còn từng chia sẻ những hình ảnh căn nhà đang rao bán ở Gò Vấp TP.HCM với giá 5,5 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ. Nhờ hoạt động nghệ thuật nên hiện tại cô sở hữu khối tài sản không hề nhỏ - Ảnh: Internet Ngoài các bất động sản giá trị trong nước, Cát Tường còn sở hữu một căn hộ ở Úc với không gian ấn tượng, ngập tràn cây xanh và ánh sáng.

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