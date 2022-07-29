Tuyển tài xế với mức lương 'bèo bọt', Cát Tường nhận về sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng

Hậu trường 29/07/2022 06:30

Cư dân mạng xôn xao về mức lương đưa ra qua thấp so với thị trường khi tuyển dụng tài xế của Cát Tường.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Cát Tường đã đăng tải bài viết tuyển dụng tài xế riêng cho mình đồng thời đưa ra yêu cầu, chế độ đãi nghộ cho vị trí cần tuyển.

Tuyển tài xế với mức lương 'bèo bọt', Cát Tường nhận về sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng - Ảnh 1
MC Cát Tường - Ảnh: Internet

Cát  cho biết: "Tiếp tục tuyển tài xế người miền Nam, rành đường, thời gian không vướng bận, đạo đức, thật thà, làm việc theo yêu cầu công việc của tôi, không phải làm theo lịch nhà nước. Lương thử việc 8 triệu. Lương chính thức tự đề xuất sau thời gian ngắn thử việc. Có nhu cầu inbox tự giới thiệu. Cô chủ dễ thương, chịu chơi nhưng rất khó tính nhé..., này là em gái cô chủ".

Tuyển tài xế với mức lương 'bèo bọt', Cát Tường nhận về sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng - Ảnh 2
Cát Tường đăng tịn tuyển tài xế với nhiều yêu cầu - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, với mức lương mà bà mai Bạn muốn hẹn hò đưa ra đã nhận lại sự chỉ trích của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, Cát Tường đã đưa ra quá nhiều yêu cầu nhưng mức lương hiện đang quá thấp so với thị trường hiện nay.

 

Thậm chí, còn có những tài khoản đã để lại bình luận phản ứng, so sánh lương của các ngành nghề khác với mức lương mà Cát Tường đưa ra

 "Đi dạo một vòng tham khảo lương tài xế đi rồi hãy quay lại, Lương phụ hồ còn được 400k làm 8 tiếng. Không có năng lực và kinh nghiệm mới phải chấp nhận cái mức lương 8 triệu thôi".

"Góp ý cho cô Cát Tường là lương tài xế giờ 8 triệu làm gì có, khởi điểm 10 triệu làm 8 tiếng rồi cô ạ"

"Mức khởi điểm như này là quá thấp. Lái xe cho diễn viên thì đi thâu đêm suốt sáng hầu như ít ngày nghỉ. Lương cứng thì tầm 20 triệu đổ lên là được".

Tuyển tài xế với mức lương 'bèo bọt', Cát Tường nhận về sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng - Ảnh 3
Bình luận chỉ trích của cư dân mạng về mức lương Cát Tường đưa ra - Ảnh: Internet

Trước những bình luận gay gắt từ cư dân mạng, Cát Tường cũng đã lên tiếng phản hồi, mong mọi người nên đọc kĩ bài viết trước khi bình luận vì con số cô đưa ra chỉ là mức lương thử việc. Cát Tường nhấn mạnh:"Lương chính thức tự đề xuất sau thời gian ngắn thử việc".

Hiện, sau khi nhận về loạt chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng, bài viết đã được MC Cát Tường cho "bay màu" khỏi trang cá nhân của mình.

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