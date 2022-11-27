Mới đây, Cát Tường thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đám cưới em trai nhiều năm về trước. Nữ MC tâm sự, nhìn lại tấm ảnh 15 năm trước mà cô không khỏi tiếc nuối, "tự trách" bản thân vì "dao kéo" phần mũi, dù nguyên bản không xấu. Con gái Cát Tường cũng tuyên bố vĩnh viễn nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, vì "sợ hãi" khi nhìn gương của mẹ.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả khi làm MC trong một chương trình hẹn hò nổi tiếng cùng MC Quyền Linh với vai trò mai mối. Không những thế, nữ nghệ sĩ còn được biết đến khi góp mặt cho nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng phía Nam.

Có thể thấy, nhan sắc thuở quá khứ của Cát Tường "không phải dạng vừa". Đứng chung khung hình với cô dâu, nữ diễn viên trông nổi bật với chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể, khoe đường cong quyến rũ cùng khuôn mặt sắc sảo. Nhiều người dành lời khen cho cô khi vẫn giữ được nét xinh đẹp qua năm tháng.

Cát Tường ngày càng đẹp mặn mà theo thời gian - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất ấn tượng, Cát Tường luôn được "chọn mặt gửi vàng" cho các bộ phim truyền hình. Trước đó, vào năm 2021, nữ MC từng lên tiếng chia sẻ về hành trình sửa mũi 5 lần và biến chứng đáng sợ khi "dao kéo". Khẳng định các đường nét trên gương mặt hoàn toàn tự nhiên, song Cát Tường cho biết khiếm khuyết duy nhất là cánh mũi to, ảnh hưởng nhiều đến công việc nghệ thuật.

Nữ MC từng lên tiếng chia sẻ về hành trình sửa mũi 5 lần và biến chứng đáng sợ khi "dao kéo" - Ảnh: Internet

Quyết tâm chỉnh sửa, bà mẹ một con lựa chọn bệnh viện uy tín, bác sĩ từng tu nghiệp ở nước ngoài... nhưng không may thất bại. Ngay sau phẫu thuật, Cát Tường nhận ra cánh mũi không đều nhưng bác sĩ không nhận lỗi. Vài ngày sau, nữ MC quay lại kiểm tra thì được hẹn 8 tháng nữa tới chỉnh sửa. Tương tự, lần thứ hai và lần thứ ba đều không khiến cô hài lòng khi mũi bị lệch, thường xuyên bị chảy nước mũi trong.

Sau nhiều lần sửa mũi thất bại, Cát Tường đành chấp nhận sống chung với nó suốt nhiều năm qua - Ảnh: Internet

Tiếp đó, trong một lần quay chương trình, Cát Tường gặp chủ thẩm mỹ viện lớn và được người này hứa chỉnh lại tình trạng mũi của cô. Song, tình trạng sau vài ngày không cải thiện, thậm chí biến dạng, xuất hiện sẹo lồi, vách ngăn lệch rõ. Sau lần phẫu thuật thứ năm, chiếc mũi của "bà mối" vẫn không cải thiện. Cô đành chấp nhận và chung sống với nó suốt nhiều năm qua.

Cát Tường và con gái - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Cát Tường vẫn độc thân nuôi con gái du học ở Úc và tập trung vào sự nghiệp. Ở tuổi 44, diễn viên Đồng tiền xương máu sở hữu khối tài sản đồ sộ cùng nhiều bất động sản trong và ngoài nước. Cô từng gây chú ý với cộng đồng mạng khi "chốt nhanh" căn nhà trong một đêm.