Con gái MC Cát Tường du học ở Úc, ngày trở về nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20

Hậu trường 18/07/2022 22:01

Con gái Cát Tường với nhan sắc thăng hạng tuổi 20, nữ MC luôn thấy mình may mắn vì có con gái như bạn đồng hành của mình.

Cát Tường bên cạnh sự nghiệp ổn định còn được biết đến là người phụ nữ đa đoan trong tình cảm. Nữ MC trải qua một đời chồng với một cô con gái. Sau ly hôn, chị làm mẹ đơn thân, dồn hết tình thương cho người con duy nhất. Tuy trở thành mẹ đơn thân song nữ diễn viên luôn cảm thấy mình may mắn vì có cô con gái như người bạn đồng hành.

Con gái MC Cát Tường du học ở Úc, ngày trở về nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20 - Ảnh 1
Tuy trở thành mẹ đơn thân song nữ diễn viên luôn cảm thấy mình may mắn vì có cô con gái như người bạn đồng hành - Ảnh: Internet

Con gái Cát Tường từ nhỏ độc lập, cá tính mạnh. Cả nữ MC và con gái xem nhau như 2 người bạn. Cát Tường thoải mái chia sẻ những nỗi vui buồn cuộc sống với con, trái lại Nauy cũng xem chị là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống.

Diễn viên Đồng tiền xương máu cho rằng con cái khi bước vào tuổi trưởng thành có sự thay đổi nhiều về tâm sinh lý nên người mẹ cần có sự giáo dục phù hợp. Thay vì la mắng, áp lực với con, chị chọn cách làm bạn cùng bé để từ đó uốn nắn khi có thể.

Hiện tại ngay cả khi đã trở thành người thân thiết nhất với Nauy, nữ MC cũng phải thừa nhận bản thân không phải người mẹ tốt khi nhìn lại quá khứ. “Lúc Na Uy vào học lớp 3, bé bị các bạn không chơi cùng. Chuyện này kéo dài đến nửa năm mà tôi không hề biết. Tôi thấy hối hận vì không làm tròn trách nhiệm của người mẹ”, Cát Tường chia sẻ trong talkshow Gia đình hoàn mỹ.

Con gái MC Cát Tường du học ở Úc, ngày trở về nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20 - Ảnh 2
 
Con gái MC Cát Tường du học ở Úc, ngày trở về nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20 - Ảnh 3
át Tường thoải mái chia sẻ những nỗi vui buồn cuộc sống với con, trái lại Nauy cũng xem chị là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Vì muốn con thử thay đổi môi trường học tập và rèn luyện tính tự lập nên Cát Tường cho Nauy du học Úc từ năm 15 tuổi. Chi phí du học của con khoảng 800 triệu đồng/năm đều đáng giá khi ái nữ nhà Cát Tường có khả năng ngoại ngữ tốt, thành tích học tập cũng không làm mẹ thất vọng.

Con gái MC Cát Tường du học ở Úc, ngày trở về nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20 - Ảnh 4
Ái nữ nhà Cát Tường có khả năng ngoại ngữ tốt, thành tích học tập cũng không làm mẹ thất vọng - Ảnh: Internet

Do thường xuyên theo mẹ đi lưu diễn nên Nauy sở hữu tài năng ca hát, múa, chơi nhạc cụ… Con gái Cát Tường cũng tự tin, độc lập khi sống tại nơi “đất khách quê người” để mẹ không lo lắng. Dù bị khoảng cách địa lý xa nhưng Cát Tường vẫn có cách dạy con riêng đó là lắng nghe và làm bạn, cô cũng cho con thoải mái có bạn trai, miễn là trong sáng.

Sống tự lập ở nước ngoài nên Nauy sở hữu phong cách thời trang khá linh hoạt, khi thì cá tính, khi thì dịu dàng. Thậm chí Cát Tường còn từng nghi ngờ con gái là đồng tính nữ: “Coi bả nè, lúc nào cũng cãi mẹ không chịu mặc đầm, nói thiệt mấy năm đầu nó mới qua Úc, cả nhà ai cũng sợ nó lesbian - thích con gái vì chơi với các bạn LGBT không hà”.

Con gái MC Cát Tường du học ở Úc, ngày trở về nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20 - Ảnh 5
 
Con gái MC Cát Tường du học ở Úc, ngày trở về nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20 - Ảnh 6
Sau nhiều năm từ Úc trở về Việt Nam, “bà mối” còn phải bất ngờ khi con gái ngày càng trưởng thành và ra dáng thiếu nữ - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm từ Úc trở về Việt Nam, “bà mối” còn phải bất ngờ khi con gái ngày càng trưởng thành và ra dáng thiếu nữ. Nauy cho biết bản thân cô nàng luôn chọn trang phục theo ý muốn miễn là tự tin và thoải mái. Du học tại Úc càng khiến con gái Cát Tường trở nên cởi mở hơn về trang phục và phong cách riêng của bản thân. 

Trưởng thành trong cả suy nghĩ và cách sống, hiện tại con gái nữ MC không còn phản đối việc mẹ tái hôn, Nauy giờ đây đã thấu hiểu mẹ như một người bạn, cô nàng thường xuyên động viên mẹ sớm tìm bến đỗ mới. Trên mạng xã hội, 2 mẹ con cũng vô tư tương tác bài viết của nhau bằng cách xưng hô thoải mái như những người tri kỷ.

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