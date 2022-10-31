MC Cát Tường lên tiếng phân trần khi việc trao nhà tình thương bị 'góp ý'

Trước lời góp ý của khán giả, MC Cát Tường lên tiếng liền nhận về sự xin lỗi của chính chủ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Tường đã vô cùng hào hứng khi chia sẻ hình ảnh làm thiện nguyện của mình. Theo đó, nữ nghệ sĩ cùng bạn bè, đồng nghiệp về miền Tây để trao nhà tình thương, hỗ trợ những mảnh đời khó khăn nơi đây. Nữ MC Bạn muốn hẹn hò bày tỏ về công tác thiện nguyện của mình: "Mỗi hành trình là một niềm vui. Người ta vui, mình cũng vui dù đi đâu, làm gì. Cũng phải ăn chơi vui vẻ nha cả nhà, hãy là chính mình, sống cho mình trước đã rồi mới lo được cho người khác. Dạo này tui hay để hình mặt mộc, không chỉnh sửa, không dùng app, mặc quần áo thoải mái khi di chuyển, cái bị chê..., kệ đi. Muốn đẹp hãy nhìn tôi trên sân khấu hoặc lúc tôi muốn đẹp nha".

MC Cát Tường cùng đông nghiệp, bạn bè về miền Tây để trao nhà tình thương - Ảnh: FBNV Bài đăng trên của Cát Tường nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Giữa những lời hay ý đẹp khen ngợi nữ MC, bình luận góp ý của một khán giả được chú ý đặc biệt. Cụ thể, cư dân mạng này góp ý "nhẹ" với nữ MC rằng không nên để tên mình ở tấm bảng trao tặng ngôi nhà vì tấm lòng của Cát Tường sẽ được người nhận trân trọng khắc khi.

Bình luận góp ý nhận được sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình FBNV Trước lời góp ý trên, bà mai đình đám của chương trình hẹn hò cho biết: "Dạ cái đó là ở địa phương họ quý mình họ làm. Với lại nguyên tắc khi mình xây nhà thông qua chính quyền, họ điều làm những thủ tục bài bản như vậy để còn báo cáo. Vì quay phát Youtube cho vui nên Tường cắt bớt không phát lên, chứ lúc trao nhà là có đại diện địa phương phải đọc quyết định trao nhà, trao bằng khen, người phát biểu nhiều lắm. Bất cứ ở đâu xây nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết đều có bảng treo như vậy á". Bà mai Bạn muốn hẹn hò đáp trả lời góp ý của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình FBNV Lời giải thích của Cát Tường nhận được nhiều sự quan tâm. Về phía Facebooker kia cũng đã gửi lời xin lỗi vì đã tham gia vào câu chuyện của nữ nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-cat-tuong-len-tieng-phan-tran-khi-viec-trao-nha-tinh-thuong-bi-gop-y-519738.html