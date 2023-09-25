Cát Tường bật khóc xin lỗi khán giả vì ồn ào quảng cáo 'lố' sự thật: 'Tôi không tiếp tay cho lừa đảo'

Sau hơn 8 tháng suy nghĩ, cô quyết định lên tiếng: "Tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Trong suốt 27 năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tôi vướng vào scandal không tốt, ảnh hưởng đến gia đình, sự nghiệp của mình trong thời gian qua".

Cát Tường là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Đặc biệt, cô nổi tiếng với danh xưng "bà mối quốc dân" khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như "Bạn muốn hẹn hò", "Hẹn ăn trưa",... Mới đây, ngày 24/9, Cát Tường bất ngờ tổ chức buổi trò chuyện với truyền thông chia sẻ về ồn ào quảng cáo sản phẩm sai sự thật trong thời gian qua. Mặt khác cô e sợ vì ồn ào này làm ảnh hưởng đến bộ phim điện ảnh mình tham gia.

Cát Tường cho biết mỗi khi nhận sản phẩm để quảng cáo, cô đều đọc kỹ giấy tờ liên quan sản phẩm và đã sử dụng trước rồi mới quay video. Các video này được gửi cho phía nhãn hàng để chạy quảng cáo trên tất cả các nền tảng.

Cát Tường nói thời gian qua, cô im lặng để chiêm nghiệm, quan sát và tìm cách giải quyết cái sai của mình. Cát Tường nói trước đây, việc hợp tác với các nhãn hàng mỹ phẩm, đồ gia dụng một cách suôn sẻ khiến cô "ngủ quên trong chiến thắng". Lần này, khi nhận quảng cáo cho sản phẩm "sữa trị tiểu đường", bà mối Hẹn ăn trưa thừa nhận bản thân đã sai vì không sử dụng đúng từ ngữ chuyên môn, không đúng quy định mà luật pháp về quảng cáo cho phép. Thêm vào đó, việc cô tuyên bố "lấy uy tín của mình ra bảo đảm chất lượng sản phẩm" cũng là sai vì bản thân không phải nhà sản xuất. Ngoài ra, các video quảng cáo xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội khiến mọi người cảm thấy bị làm phiền.

"Tôi không nhận bừa sản phẩm không có giấy phép để quảng cáo. Tôi có lỗi là đã nói quá, nói sai, nói không đúng chuẩn mực ngôn từ được cho phép trong quảng cáo. Tuy nhiên, tôi không tiếp tay cho lừa đảo. Đây là tội nặng, mong mọi người đừng quy chụp cho tôi. Tôi hy vọng mọi người lắng nghe, chia sẻ và nếu thông cảm được phần nào thì thông cảm để tôi phấn đấu, làm việc, cống hiến" - MC Cát Tường bày tỏ.

Cát Tường cho biết mỗi khi nhận sản phẩm để quảng cáo, cô đều đọc kỹ giấy tờ liên quan sản phẩm và đã sử dụng trước rồi mới quay video

MC Cát Tường khẳng định không biết rằng những sản phẩm mà cô quảng cáo lại gây ảnh hưởng đến khán giả. Cát Tường chia sẻ: “Tôi không biết được những chuyện thế này đâu, nếu biết trước việc bị chửi, tôi sẽ không quảng cáo. Dù là mẹ đơn thân, song tôi không thiếu thốn đến mức phải đi nhận những quảng cáo sai sự thật”.

MC Cát Tường cho biết thời gian qua, nhiều nhãn hàng mời nhưng cô từ chối để giải quyết triệt để những lùm xùm không đáng có, đồng thời dành thời gian để nhìn nhận lại lỗi sai của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc xảy ra, Cát Tường đã nhanh chóng liên hệ với nhãn hàng mong được thông cảm và tháo gỡ những clip quảng cáo "lố". Cô nói đến hiện tại đã tháo bỏ được khoảng 80%, còn lại do mạng xã hội phát triển nên cả nhãn hàng và cô không thể kiểm soát được.

"Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, tôi không nhận hợp đồng quảng cáo nào khác để có đủ thời gian giải quyết cái sai mình gây ra. Suốt 8 tháng qua, tôi chỉ đi diễn kịch, đóng phim và làm việc với các nhãn hàng. Một hợp đồng quảng cáo chỉ có thời hạn 6 tháng. Hiện tại tôi không còn hợp đồng nào còn hiệu lực, nhưng trên mạng vẫn còn clip chạy quảng cáo tràn lan. Tôi hoàn toàn bất lực" - cô bày tỏ.

Cuối cùng, Cát Tường gửi lời xin lỗi mọi người vì vụ ồn ào quảng cáo. Cô nói bản thân sẽ nỗ lực bù đắp những cái sai đã làm. "Những cái gì không phải, xin mọi người hiểu việc làm của tôi chỉ vì mưu sinh, vì nhiệt tình quá" - cô trải lòng.