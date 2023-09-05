MC Cát Tường 'giận đời' khoe mặt mộc 100% không son phấn, thần sắc ở độ tuổi U50 thế nào?

Hậu trường 05/09/2023 10:09

Mới đây nhất, bà mai Cát Tường gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tự tin khoe mặt mộc cùng nụ cười tươi rối.

Cát Tường là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Đặc biệt, cô nổi tiếng với danh xưng "bà mối quốc dân" khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như "Bạn muốn hẹn hò", "Hẹn ăn trưa",... Thời gian qua, nữ nghệ sĩ tạm ngừng công việc nghệ thuật để dành nhiều thời gian cùng gia đình đi du lịch. 

MC Cát Tường 'giận đời' khoe mặt mộc 100% không son phấn, thần sắc ở độ tuổi U50 thế nào? - Ảnh 1
Cát Tường là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Đặc biệt, cô nổi tiếng với danh xưng "bà mối quốc dân" khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như "Bạn muốn hẹn hò", "Hẹn ăn trưa",...

Chia sẻ với truyền thông về lý do thường xuyên đi du lịch là vì kết hợp công việc cá nhân, vừa thăm người thân, NSƯT Cát Tường cho biết: "Tôi vừa trở về từ Úc, nhiều người thấy tôi đi đây đi đó cứ ngỡ tôi đi chơi nhưng không phải, tôi đi kết hợp với công việc. Tôi vừa đi du lịch, vừa thăm con gái Tường An, vừa quay nội dung cho kênh YouTube của mình. Bây giờ, người người nhà nhà làm talkshow nên cũng không được như xưa. Vì thế tôi quyết định đi đây đi đó, một phần công việc, phần khác để lưu lại để sau này về già xem lại...".

MC Cát Tường 'giận đời' khoe mặt mộc 100% không son phấn, thần sắc ở độ tuổi U50 thế nào? - Ảnh 2
Thời gian qua, nữ nghệ sĩ tạm ngừng công việc nghệ thuật để dành nhiều thời gian cùng gia đình đi du lịch

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường thường xuyên chia sẻ hình ảnh về chuyến nghỉ dưỡng dài hạn vừa qua của mình. Mới đây nhất, bà mai Cát Tường gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tự tin khoe mặt mộc cùng nụ cười tươi rối.

Nữ diễn viên còn dí dỏm khẳng định hình ảnh mặt mộc hoàn toàn không qua chỉnh sửa: "Lâu lâu 'giận đời' để cái mặt mộc 100% không chỉnh sửa, không qua ứng dụng cho người đời sợ chơi… Sợ chưa? Màu đỏ chứng tỏ đang nói xiêng nói xỏ".

MC Cát Tường 'giận đời' khoe mặt mộc 100% không son phấn, thần sắc ở độ tuổi U50 thế nào? - Ảnh 3
 Mới đây nhất, bà mai Cát Tường gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tự tin khoe mặt mộc cùng nụ cười tươi rối

Có thể thấy, dù không son phấn song thần sắc của MC Cát Tường vẫn rạng ngời, trẻ trung. Điều này đã khiến dân tình bất ngờ, để lại lời khen cho nhan sắc như "lão hóa ngược" của nữ MC ở độ tuổi U50.

MC Cát Tường 'giận đời' khoe mặt mộc 100% không son phấn, thần sắc ở độ tuổi U50 thế nào? - Ảnh 4
Có thể thấy, dù không son phấn song thần sắc của MC Cát Tường vẫn rạng ngời, trẻ trung
MC Cát Tường 'giận đời' khoe mặt mộc 100% không son phấn, thần sắc ở độ tuổi U50 thế nào? - Ảnh 5
Dân tình để lại lời khen cho nhan sắc "lão hóa ngược" của nữ MC ở độ tuổi U50

Trước đó, chia sẻ với truyền thông khi được hỏi về nhận xét "hồi xuân", MC Cát Tường trải lòng: "Tôi không thích từ hồi xuân, xuân là xuân sắc, hồi là quay trở lại. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình đang xuân, đâu có qua đâu mà 'hồi xuân' (Cười). Tôi không hồi xuân vì trong chặng đường đã qua, tôi cân bằng được cuộc sống, có được một cuộc sống thoải mái, muốn ăn chơi hay đi du lịch bình thường. Từ lúc trẻ đến giờ vẫn xuân suốt, tôi đang xuân chứ không phải hồi xuân đâu".

MC Cát Tường 'giận đời' khoe mặt mộc 100% không son phấn, thần sắc ở độ tuổi U50 thế nào? - Ảnh 6
Nói về việc tương lai sẽ sang Úc định cư với con gái, NSƯT Cát Tường cho rằng mục đích lớn nhất là lo cho con gái ổn định ở Úc, còn bản thân Cát Tường vẫn chưa nghĩ đến

Nói về việc tương lai sẽ sang Úc định cư với con gái, NSƯT Cát Tường cho rằng mục đích lớn nhất là lo cho con gái ổn định ở Úc, còn bản thân Cát Tường vẫn chưa nghĩ đến. Cô trải lòng: "Tiếng Anh thì không trôi chảy, lái xe chưa biết, ở đây thì có bạn bè, người thân,… Thế nên cuộc sống ở nước ngoài tôi cảm nhận không phù hợp với tôi, vì vậy, tới hiện tại tôi vẫn muốn ở Việt Nam. Còn trong tương lai, nếu lấy ai ở nước ngoài thì chưa biết".

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