Trong những hình ảnh được NSƯT Cát Tường chia sẻ, có thể thấy cô bị choáng phải nằm nghĩ bên đường. Nữ MC cho biết bị "trúng gió độc" khiến khán giả không khỏi lo lắng. Sau khi được người thân hỗ trợ kịp thời, hiện tại, tình trạng sức khỏe của nữ MC đã ổn định trở lại. Trước nhiều lời thăm hỏi của người hâm mộ, NSƯT Cát Tường cũng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, lạc quan như một động thái thông báo sức khỏe đã được cải thiện, trấn an các fan.

Cát Tường là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Đặc biệt, cô nổi tiếng với danh xưng "bà mối quốc dân" khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như "Bạn muốn hẹn hò", "Hẹn ăn trưa",... Thời gian qua, nữ nghệ sĩ tạm ngừng công việc để dành nhiều thời gian cùng gia đình đi du lịch. Tuy nhiên, mới đây nhất, hình ảnh NSƯT Cát Tường gặp vấn đề sức khỏe trong chuyến du lịch nước ngoài đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trong những hình ảnh được NSƯT Cát Tường chia sẻ, có thể thấy cô bị choáng phải nằm nghĩ bên đường. Nữ MC cho biết bị "trúng gió độc" khiến khán giả không khỏi lo lắng

Trước đó, chia sẻ với truyền thông về lý do thường xuyên đi du lịch là vừa kết hợp công việc cá nhân, vừa thăm người thân, NSƯT Cát Tường cho biết: "Tôi vừa trở về từ Úc, nhiều người thấy tôi đi đây đi đó cứ ngỡ tôi đi chơi nhưng không phải, tôi đi kết hợp với công việc. Tôi vừa đi du lịch, vừa thăm con gái Tường An, vừa quay nội dung cho kênh YouTube của mình. Bây giờ, người người nhà nhà làm talkshow nên cũng không được như xưa. Vì thế tôi quyết định đi đây đi đó, một phần công việc, phần khác để lưu lại để sau này về già xem lại...".

Sau khi được người thân hỗ trợ kịp thời, hiện tại, tình trạng sức khỏe của nữ MC đã ổn định trở lại. Trước nhiều lời thăm hỏi của người hâm mộ, NSƯT Cát Tường cũng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, lạc quan

Nói về việc tương lai sẽ sang Úc để định cư với con gái, NSƯT Cát Tường cho rằng mục đích lớn nhất là lo cho con gái ổn định ở Úc, còn bản thân Cát Tường vẫn chưa nghĩ đến. Cô trải lòng: "Tiếng Anh thì không trôi chảy, lái xe chưa biết, ở đây thì có bạn bè, người thân,… Thế nên cuộc sống ở nước ngoài tôi cảm nhận không phù hợp với tôi, vì vậy, tới hiện tại tôi vẫn muốn ở Việt Nam. Còn trong tương lai, nếu lấy ai ở nước ngoài thì chưa biết".